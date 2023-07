Policija spet preiskuje umor Tupaca Shakurja

Septembra bo že 27 let, odkar je pod streli ugasnilo življenje razvpitega ameriškega raperja Tupaca Shakurja. Policija je za zvezdnikov umor osumila že več ljudi, a nihče še ni bil ne aretiran ne obtožen, Tupacova smrt pa še naprej buri duhove. Postala je skoraj del urbanega izročila, ki ga prepredajo miti in teorije zarote. Po nekaterih je zvezdnik celo še vedno živ in je svojo smrt zgolj uprizoril. A morda bo skrivnost le razkrita, saj je lasvegaška policija nedavno preiskala hišo v Hendersonu, predmestju Las Vegasa, kjer je bil raper 7. septembra 1996 ustreljen.

Ko je bil zvezdnik ustreljen, je bil v avtomobilu s Sugeem Knightom. FOTO: Reuters

Na osnovi česa so preiskovalci dobili nalog, ni znano, pa tudi vseh drugih podrobnosti tekoče preiskave policija še ni sporočila. »Potrdimo lahko, da so naši policisti 17. julija 2023 v Hendersonu v Nevadi vročili preiskovalni nalog v okviru odprte preiskave umora Tupaca Shakurja. Nadaljnjih komentarjev v tem času ne bomo podajali,« so bili skopi z informacijami v povezavi z enim najbolj odmevnih nerešenih umorov v ameriški zgodovini. Kljub temu je pricurljalo, da je hiša, ki je bila tarča preiskave in stoji približno 32 kilometrov od kraja zloglasnega streljanja, v lasti Paule Clemons, žene raperja Keefa D, nekdanjega člana poulične tolpe Crisps, ki je pred časom odmevno zatrjeval, da ve, kdo je streljal.

Njegova smrt še 27 let kasneje buri duhove. FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

V ponedeljek zvečer, bila je že trda tema, je pred Paulino hišo zavrl konvoj policijskih avtomobilov. »Pridite iz hiše, z rokami v zraku!« je skozi noč zadonelo iz megafona. Očividec burnega dogajanja je dodal, da so policisti stali pred hišo z uperjenimi pištolami. Policija je sporočila, da ni še nikogar aretirala. »Gre za primer, ki ni bil nikdar razrešen, in upamo, da bi nekega dne to lahko spremenili,« je povedal policijski poročnik Jason Johansson.

V Netflixovi seriji Unsolved, the Tupac and Biggie Murders, je Keefe D zatril, da je Tupacov morilec njegov nečak. FOTO: Milla Cochran/startraksphoto.com

Kdo je morilec?

Spomnimo. Keefe D s krstnim imenom Duane Davis je v Netflixovem dokumentarcu iz leta 2018 zatrdil, da je njegov nečak Orlando Anderson tisti, ki je pritisnil na sprožilec, sam pa da je bil tedaj z njim v avtomobilu. Orlando je bil tudi eden glavnih osumljencev daljnega leta 1998. Detektivi so ga na dolgo in široko zasliševali, a je vztrajal, da je nedolžen. Sled, ki je policijo takrat navedla na misel, da bi znal za umorom stati Orlando, je bila njegov spor s Tupacom le nekaj ur pred streljanjem. Usodnega večera se je Tupac udeležil boksarskega dvoboja med Mikom Tysonom in Bruceom Sheldonom v lasvegaškem hotelu MGM Grand Hotel, po športnem spektaklu pa je v avli napadel Andersona, s čimer naj bi se maščeval za napad na njegovega varnostnika. Pretep je posnela hotelska varnostna kamera, poleg tega pa naj bi policija leta 1998 na vrtu hiše, ki je pripadala dekletu člana Andersonove tolpe, našla pištolo.

Med glavnimi osumljenci je bil Orlando Anderson, policija pa je zdaj preiskala hišo njegovega strica. FOTO: Wikipedia

Da bi bil Tupacov morilec lahko Orlando, je leta 2002 dognala tudi preiskava novinarja Chucka Philipsa. Glede na njegove izsledke naj bi Anderson po pretepu v hotelski avli začel načrtovati takojšnje povračilo, k temu naj bi ga naščuval raperski kolega Notorious Big, ki je bil s Tupacom že nekaj let vpleten v besedno vojno. Notorious naj bi Andersonovi tolpi plačal masten milijon in jim tudi priskrbel pištolo. Tri ure kasneje je bil Tupac na poti na nastop. Ustavil je pri semaforju, ko je mimo pripeljal bel cadillac, iz katerega je začel nekdo streljati s polavtomatsko pištolo. V prsni koš so ga zadeli štirje streli, šest dni pozneje pa je v bolnišnici umrl zaradi notranjih krvavitev.

Nekateri so prepričani, da je raperjev umor naročil njegov glasbeni rival Notorious Big. FOTO: Wikipedia

Med osumljenci sta torej bila Anderson in Notorious Big, oba sta zanikala vpletenost v umor. Prvi je pod streli umrl maja 1998, drugi pa le pol leta po Tupacovi smrti v podobnih okoliščinah, ustrelili so ga iz mimovozečega avtomobila. Preiskovalci verjamejo, da je Tupacov strelec najverjetneje mrtev, a da bo tekoča preiskava vseeno dala vsaj ime in s tem epilog.

Policijska nočna preiskava je razburila stanovalce.