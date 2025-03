Policija razkrila nove podrobnosti o smrti slavnega igralca. Znano, kateri je bil njegov zadnji dan

Šerif okrožja Santa Fe v ameriški zvezni državi Nova Mehika Adan Mendoza je povedal, da je srčni spodbujevalnik 95-letnega Gena Hackmana nazadnje deloval 17. februarja in na podlagi tega sklepajo, da je bil to tudi zadnji dan legendarnega filmskega igralca.

Skrivnost okrog smrti obeh se nadaljuje

Hackmana je skupaj s soprogo, 63-letno pianistko Betsy Arakawa našel mrtvega v sredo oskrbnik posestva, ki je obvestil policijo. Uvodni izidi obdukcije na truplih niso potrdili znamenj nasilja, gasilci niso odkrili uhajanja plina, skrivnost okrog smrti obeh pa se nadaljuje skupaj s preiskavo.

Policisti so v petek iz hiše odnesli zdravila in druge predmete, uradnega potrdila o vzroku smrti pa v petek še ni bilo. Policijsko poročilo o uvodni preiskavi pravi, da je bil Hackman na tleh v preddverju. Kot kaže, je padel nenadoma. Truplo Arakawe so našli na tleh v kopalnici, okrog nje pa raztresene tablete zdravila na recept. Imela sta tri nemške ovčarje, od katerih so enega našli mrtvega v kletki ali ogradi v hiši, drugi je bil živ poleg trupla Arakawe, tretji pa prav tako živ na dvorišču.