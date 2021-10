Policija princa spustila iz rok

Vztraja, da jo je princ trikrat spolno napadel. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Kraljevi ne želijo imeti več opravka z njim.

Družini je prinesel sramoto in ji oblatil ugled, in čeprav ga je policija uradno odrešila bremena nagnusnih obtožb, za princani poti nazaj. Tako poročajo britanski mediji, potem ko je Metropolitanska policija sklenila, da ne bo več preiskovala drugega sinaPristojni so namreč po temeljitem pregledu dokumentacije, za katerega so se odločili, potem ko jev ZDA vložila civilno tožbo proti princu, sklenili, da se ne bodo več ukvarjali z navedbami tožnice, ki trdi, da je bila spolna žrtev ameriškega finančnika, princa Andrewa in še nekaterih drugih vplivnežev ter znanih osebnosti, ko je bila še mladoletna. Tožnica vztraja, da naj bi jo kraljevi napadel v Londonu, New Yorku in na Epsteinovem zasebnem karibskem otoku Little St. James, takrat naj bi štela komaj 17 let.Vse okoliščine domnevnih napadov je podrobno opisala, princ pa je njene besede odločno zanikal in se branil, češ da je bil ob navedenih datumih doma v družbi hčera, da v klube, ki jih domnevna žrtev navaja, še nikoli ni vstopil, vsa njegova srečanja z obsojenim pedofilom Epsteinom, ki je pozneje, med čakanjem na novo sojenje, naredil samomor v zaporu, pa naj bi bila strogo poslovne narave. Tudi ko je bil, dokazano, pri njem po več dni skupaj. Še vedno tudi vztraja, da tožnice niti ne pozna, kaj šele da bi se z njo kakor koli spečal, čeprav obstaja fotografija, na kateri skupaj pozirata.Metropolitanska policija je, kot rečeno, kljub vsemu nazadnje dvignila roke od primera, ne bo nadaljevanja niti preiskovanja Epsteinovih zlorab, ki naj bi se zgodile na britanskih tleh, poročajo tamkajšnji mediji. Težavam princa Andrewa pa, čeprav je zdaj delno opran krivde, seveda še zdaleč ni videti konca. Kot poročajo britanski mediji, naj bi se mu dvor povsem odpovedal, stike z njim naj bi prekinili tako rekoč vsi člani kraljeve družine, ki se želijo ograditi od nezaslišane sramote in Andrewa vidijo kot grožnjo monarhiji. Da mu bo kdo stal ob strani, ko se bo moral braniti v civilni tožbi Roberts-Giuffrejeve na drugi strani luže, tako ne more računati.