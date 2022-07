Policija na domu princa Harryja in Meghan Markle ter njun odziv na smrt otroka

Posest v Montecitu, kjer bivata princ Harry in Meghan Markle, so v samo 12. dneh dvakrat obiskali vsiljivci. Na oba dogodka se je na podlagi prijave odzvala policija, piše The Sun.

V uradnem poročilu je navedeno, da je policija dom para, kjer živi z otrokoma Archiejem in Lilibet, prvič obiskala 19. maja letos, prav na četrto obletnico poroke. Naslednji incident se je zgodil 31. maja, ko je družina že zapustila dom in se odpravila v Veliko Britanijo na praznovanje kraljičinega platinastega jubileja.

Oba dogodka sta bila obravnavana kot nedovoljeno prečkanje, motenje posesti in sumljive okoliščine. Iz uradnih zapisov je razvidno še, da je policija z doma Harryja in Meghan v zadnjih 14 mesecih prejela kar šest, z varnostjo povezanih klicev.

