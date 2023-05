Policija jo je obiskala zaradi kraje

Judi Dench obožuje živali. V obdobju, ko je bilo na domu britanske zvezdnice najbolj živahno, so ji družbo delali kar štiri mačke, pes, dva morska prašička in dve zlati ribici - če v to mini živalsko kraljestvo ne prištevamo treh orangutanov, ki jih je igralka posvojila med snemanjem dokumentarca na Borneu.

Nekoč je imela doma pravi mali živalski vrt.

Ob tolikšni strasti do živali in narave nasploh morda niti ne bi presenetilo, če bi temu svojemu domačemu živalskemu vrtu dodala še jelena. Nekdo je bil o tem tako trdno prepričan, da je poklical policijo, češ da ga je igralka ukradla iz parka v bližini svojega doma. Varuhi reda in miru tega seveda niso mogli preslišati, zato so potrkali na Judijina vrata. »Slišali smo, da ste iz parka odpeljali jelena,« se je Dencheva spomnila nenavadnega obiska policije.

Bilo je že pred leti, ko je še živel zvezdničin mož Michael Williams, ki je 2001. umrl zaradi raka na pljučih. Judi in Michael sta se zvečer vračala iz gledališča, ko jima je pred avto skočil jelen. »Ustavila sva in z velikansko težavo jelena spravila nazaj v gozd,« se je spomnila Judi, ki pa tedaj ni vedela, da ju je opazoval par radovednih oči. »Naslednje jutro naju je obiskala policija. Dejali so nama, da so slišali, da sva iz parka ukradla jelena.« A je Michaelu uspelo pojasniti nesporazum.