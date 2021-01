Polgluha pristala v bolnišnici

Osebni Arhiv Doma okreva, hvaležna za zdravje. FOTO: Osebni Arhiv

Tudi že kaj zapoje

Osebni Arhiv Letošnji božič ni bil najboljši. FOTO: Osebni Arhiv

Zbudila sem se in imela občutek, da sem na desno uho povsem gluha.

Dober glas in posluh – seveda ob odrski karizmi – sta tista, s katerima se jepovzdignila iz množice anonimnih obrazov in postala zveneče ime glasbene scene. Brez tega bi bila preprostoin ne slavna britanska pevka, ki je celo prepevala na koncertu pred Buckinghamsko palačo ob diamantnem jubileju britanske kraljiceter na zaključni ceremoniji poletnih olimpijskih iger v Londonu.Zato je zvezdnico verjetno zajela neopisljiva groza, ko se je na predbožični dan zbudila povsem gluha na desno uho. Ko pa je želela vstati iz postelje, bi se prav lahko zvalila po tleh, saj jo je izdajalo tudi ravnotežje, zato je bilo hoditi po ravni črti zanjo nenadoma nemogoč podvig. »Zdravniki so mi povedali, da imam menierovo bolezen,« je povedala pevka, ki je božični večer v strahu in negotovosti preživela v bolnišnici.Zdaj je pomirjena. Ve, čemu se ji je zdelo, da je oglušela, čemu jo je dajala vrtoglavica in jo je izdajalo ravnotežje. To so namreč znaki neozdravljive bolezni, ki jo povzroči motnja notranjega ušesa, a se jo z zdravili lahko nadzira. »Lahko bi bilo precej slabše. Nadvse sem hvaležna, da sem sicer zdrava, me je pa spočetka, ko nisem vedela, kaj in kako, dodobra prestrašilo. A k sreči sem šla takoj v bolnišnico, kjer sem preživela božični večer, zdravniki pa so hitro odkrili, kaj je narobe, in mi predpisali prava zdravila, zdaj sem že precej boljše,« je povedala pevka in dodala, da jo je v prvih dneh najbolj skrbelo, ker ni in ni mogla peti. Kaj peti, še gledanje televizije je bilo podvig in pol.»Gledala sem serijo The Queen's Gambit. En del sem si zavrtela kar štirikrat, saj se nisem mogla osredotočiti in slediti zgodbi, ker mi je v ušesu rohnelo. Kot bi mi kdo vanj vstavil sušilec za lase in ga vklopil. Zato zdaj gledam televizijo s prstom v ušesu.«Običajno si je doma nenehno kaj prepevala. A po vrnitvi iz bolnišnice je bila le tiho, šele čez nekaj dni je poskušala kaj zapeti. »Pogrešam petje. Zdi se mi, da nisem pela že celo večnost. Ko poskusim kaj doma zapeti na glas, zveni, kot bi se mi kdo poskušal prebiti iz ušesa. A gre na bolje. Lahko že kaj zapojem in to celo začenja zveneti kot pesem.«