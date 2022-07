Poletni slog: kraljica z odlikovanjem in poletno pričesko

Britanska kraljica je ob 70-letnici na prestolu prejela še en poklon: canterburyjski nadškof Justin Welby ji je v imenu Anglikanske cerkve podelil canterburyjski križ, visoko cerkveno odlikovanje.

Zagovornica vere

Priznanje si je prislužila za neomajno podporo Cerkvi v obdobju vladavine, kot je na avdienci na dvorcu Windsor pojasnil Welby, uokvirjeni križ pa je Elizabeti II. izročil kot srčen simbol ljubezni, zvestobe in naklonjenosti Anglikanske cerkve do monarhinje.

Na podanike je naredila vtis z novim stilom. FOTO: Twitter

Kraljica kot posvetna poglavarka Anglikanske cerkve s tradicionalnim nazivom defensor fidei (zagovornica vere) podpira krščansko vero in celotno Anglikansko cerkev, njena prizadevanja za enotnost in povezanost ljudstva ter podpora pomoči potrebnim pa že vseskozi navdihujejo Cerkev. Canterburyjski nadškof je nagovor sklenil s pozivom Bog obvaruj kraljico, kar je tudi naslov britanske himne.

Elizabeta II. je sicer vse od moževe smrti aprila lani le redko zapustila varne prostore svojega novega doma, dvorca v Windsorju, samo dvakrat se je udeležila tudi dogodkov ob svojem 70-letnem jubileju, ki so ga na Otoku proslavili z večdnevno, množično zabavo in različnimi prireditvami. Pred meseci je prebolela tudi covid-19, po bolezni pa naj bi še vedno občutila utrujenost in se spopadala s pomanjkanjem energije.

Njeno počutje je iz dneva v dan boljše.

A kot kaže, je vendarle iz dneva v dan bolje, kar je med drugim razodelo ravno srečanje z nadškofom, navdušila pa je tudi z videzom ob sprejemu guvernerke avstralskega Novega Južnega Walesa Margaret Beazley: za obe priložnosti si je monarhinja izbrala živahno obleko s cvetličnim vzorcem, ki se je odlično ujemala z modno, krajšo in nadvse poletno pričesko. Ta je precej drugačna od sloga, ki se ga oklepa že vrsto let, zato je sprememba naletela na izjemen odziv med podporniki monarhije.

Spremembo je komentirala tudi vodja kraljičine frizerske ekipe, ki je priznala, da je urejanje videza najpomembnejše osebe na Otoku venomer velikanski izziv. Trema je neizogibna, je pojasnila Angela Kelly, med zadnjim stilskim izzivom, ko si je 96-letna Elizabeta II. zaželela večjo spremembo, pa se je tako zelo bala neuspeha, da si je vmes privoščila predah in sprostitev z džintonikom!

Ob jubileju je prejela še cerkveno odlikovanje.

K sreči si je kmalu lahko oddahnila, kajti kraljičina nova pričeska je na družabnih omrežjih naletela na odličen odziv: po mnenju mnogih je monarhinja s krajšimi lasmi videti še bolj mladostna in čila.