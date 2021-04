Poldrugi milijon za superge

Nike jih je ustvaril med sodelovanjem s slovitim raperjem, prvo osebnostjo, ki ni iz športnih krogov. FOTO: Twitter

Nike air yeezy 1 je šel za med.

Pričakovali so milijon, iztržili pa so skoraj dva: kar 1,8 milijona ameriških dolarjev oziroma poldrugi milijon evrov je zaslužil par superg, ki jih je sloviti raper nosil na podelitvi grammyjev leta 2008.Pri dražbeni hiši Sotheby's so tako več kot zadovoljni, da so omogočili zgodovinsko prodajo superg: par nike air yeezy 1, ki ga je športni velikan izdelal v sodelovanju z glasbenikom, sploh prvo osebnostjo, ki ni iz atletskih krogov, je zvezdnik obul le nekaj mesecev po materini smrti, na odru med največjo glasbeno prireditvijo v letu pa je sprožil pravo čustveno evforijo s skladbama Stronger in Hey, Mama.Novi model je seveda na trgu šel za med, tako da so pri Niku izdelali še air yeezy 2, a leta 2013 je Kanye presenetljivo prekinil pogodbo s proizvajalcem športne opreme, saj je ocenil, da na njegov račun kapne premajhen delež od celotnega dobička od prodaje. Veliko več so mu nazadnje ponudili pri Adidasu, ki mu je do zdaj menda prinesel že krepko čez milijardo evrov.Kakor koli že, gorečim in premožnim zbirateljem očitno ni mar za poslovne spletke, nike air yeezy 1 ima pomembno zgodovinsko vrednost, Kanye pa si prepoznavnosti ne krepi zgolj z glasbenimi dosežki, temveč tudi z odmevnim in kaotičnim zasebnim življenjem, ki si ga je dolgo delil s. Z zvezdnico resničnostnih šovov ima štiri otroke, na začetku leta sta se po sedmih letih zakona ločila.Superge in drugi športni ter modni dodatki so na dražbah čedalje bolj zaželeni in skrbijo za bajne zneske. Za najdražjega je doslej sicer veljal par nike air jordan 1s iz leta 1985, ki je avgusta lani zaslužil 520 tisočakov.