Pol leta po petem otroku dobila še šestega

Zagovorila se je

Preden je lani rodila Eduarda, je dvakrat splavila. FOTO: Pascal Le Segretain/Getty Images

25 let nazaj je Baldwin prvič postal oče.

Čudežna ženska bo še v tretje mamica. FOTO: Osebni Arhiv

Nekateri delajo resnično vse v svoji moči, da človeštvo ne bi izumrlo. Inje vsekakor med tistimi, ki so več kot opravili svoje delo. Čeprav sta z ženopred slabega pol leta družino povečala za še sedmega člana, za njunega petega otroka, sta se v teh dneh razveselila še šestega. Ali, natančneje, hollywoodski zvezdnik je že v sedmo postal oče, saj je prvikrat na to pot stopil pred 25 leti, ko se mu je v prvem zakonu srodila prvorojenkaNikoli ne reci nikoli. Tega se je učiteljica joge, ki je hollywoodskemu zvezdniku pred slabim desetletjem ukradla srce in mu od tedaj dala že kopico otrok, že precej dobro naučila. Kajti čeprav je po rojstvu katerega izmed otrok že večkrat dejala, da je njihova družinica popolna in ne potrebuje več nobenega novega člana, se je pri Baldwinovih nato vendar že precej hitro spet razlegel otroški jok. »Moji otroci so že navajeni, da dobivajo bratce ali sestrice. Skoraj me že sprašujejo, kdaj dobijo naslednjega,« je vitka rjavolaska priznala minulo jesen, malce po septembrskem prihodu (tedaj) najmlajšega člana Eduarda.»Čudoviti so. Grozno se imajo radi. Neverjetno jih je opazovati in že zdaj vem, da bodo tudi kot odrasle osebe imeli radi otroke in znali z njimi. To dokazujejo že zdaj.« A čeprav je še s takšnim žarom govorila o svojih kratkohlačnikih, je vseeno rekla, da jih je dovolj. »Mislim, da sva z Alecom zdaj res zaključila. Vem, da sem podobno že večkrat rekla, a sva nato dobila spet novega otroka. Toda če me sprašujete, odgovarjam, da je dovolj. Utrujena sem, poleg tega pa še vsa ta norija s covidom.« A se je očitno spet zagovorila, saj je zgolj dobrih pet mesecev pozneje že objavila fotografijo s še enim, čisto novim članom. »Sedem,« pa je vse, kar je podpisala pod fotografijo, na kateri je ob sedemletni hčerki, petletnem sinu, leto dni mlajšem, dveletnemin komaj šestmesečnem Eduardu slikana še s štručko v naročju.Pri prejšnjih otrocih je Hilaria z veseljem delila vsak korak svoje nosečnosti, a s šestim je ostala tiho. Niti besedice, da prihaja še en član. Kot zdaj niti besedice ne o spolu ne imenu. A čeprav je vir blizu zvezdniškega parčka potrdil, da sta dobila otroka, predstavniki para ničesar ne želijo izdati. »Za zdaj še ne želimo podati izjave ali česar koli potrditi. Kar je objavila Hilaria, drži,« so zgolj precej skrivnostno izustili. Med njenimi sledilci in oboževalci igralca pa se že skoraj pobirajo stave, ali sta šestega otroka dobila s pomočjo nadomestne matere ali sta ga morda posvojila. Ali pa kaj tretjega.Pri Baldwinovih je v teh dneh brez dvoma živahno. Podobno pa bo že kmalu nadvse hrupno in polno otroškega živžava tudi na domu filmske Čudežne ženske, izraelske lepotice. »Pa smo spet tukaj!« je družinsko fotko podpisala filmska zvezdnica, na katere že nekoliko zaobljenem trebuščku ljubeče počiva roka moža. Ob njiju pa devetletnain triletna, ki sta s svojima prihodoma pozlatili njun skoraj 13-letni zakon in bosta že v nekaj mesecih postali starejši sestrici.