Pokupil bi hiše vseh sosedov

27 nepremičnin ima glasbenik v lasti.

V ribniku se ne sme več kopati

Sheeran je pri oboževalcih zelo priljubljen, pri sosedih malo manj. FOTO: Instagram

Zaslužil je že več kot 200 milijonov evrov. FOTO: Shutterstock

Svetovno znani glasbenikmenda razmišlja, da bi kupil kar tri posesti, ki mejijo na eno njegovih, in mnogi se šalijo, da želi s tem ustvariti kar svoje naselje, ki bi se imenovalo Sheeranville, saj je na posesti v Suffolku, kjer tudi živi, v zadnjih petih letih, odkar je postal lastnik, že dal zgraditi bar, hiša ima tudi bazen, džakuzi, sadovnjak, podzemno kinodvorano in telovadnico, ob njej pa ima 29-letnik še divji ribnik ter ograde za koze, ovce in piščance. Sam sicer pravi, da želi kupiti sosednje parcele, na katerih stojijo dva bungalova in večja hiša, zato ker mu ovirajo neposreden dostop do jezera, ki je prav tako v njegovi lasti. »Domovi so na sredini Edove zemlje, tik ob glavni cesti. Če bi jih nekega dne uspešno kupil, bi s tem lepo zaokrožil celotno podobo svojega posestva,« je dejal eden njegovih znancev, ki dodaja, da 29-letnika menda moti tudi rastlinje, ki s sosedovih vrtov raste na njegovo zemljo.Čeprav je glasbenik, ki je s svojimi nežnimi baladami očaral mnogo žensk po svetu, na prvi pogled prijazen dečko, pa se je v preteklosti že velikokrat zapletel v spore s sosedi, nesporazume so reševali tudi že na sodišču.je denimo tožil, ker je možak hotel za 50 metrov povečati vrt za hišo, s čimer pa se Sheeran ni strinjal. Sodišče je odločilo v prid Robinsonu, ki je pravzaprav bil lastnik polja za svojo hišo, z večjim vrtom pa je želel polje le pripojiti domu. A svoje načrte je imel z okolico svoje veleposesti tudi Sheeran, ki je želel, da ostane čim bolj nedotaknjena, in ni mu bilo pogodu, da bi sosed posegalvanjo. Sodišče je sicer najprej pritrdilo modrookemu glasbeniku, a so preostali sosedje stopili v bran Robinsonu in na koncu je sodnik svojo odločitev spremenil. Sheeran je sosedom povzročal sive lase tudi lani, ko se je odločil, da bo pred svoj »pub«, ki je pravzaprav predelan senik, namestil petmetrski svetleč znak, za katerega ni imel dovoljenja, sosede pa je svetloba motila. Sosedje so se pritožili tudi zaradi savne, ki jo je namestil v kemperju ob ribniku, in moral jo je odstraniti. Prav tako se je moral prenehati kopati v svojem ribniku, saj je zanj dobil dovoljenje izključno na podlagi obljube, da bo ribnik divji in bodo torej v njem lahko bivale žabe, kačji pastirji in preostali živelj. Ko je njegovo posest obiskal inšpektor, je prepovedal vsakršno prostočasno aktivnost v ribniku, vključno s kopanjem in plavanjem. Je pa glasbeniku aprila le uspelo kupiti hišo ene od sosed, saj ji je zanjo ponudil dobrih 900.000 evrov, kar je precej več od zneskov, za kakršne se podobne hiše v Suffolku običajno prodajajo.Anglež ima v lasti že neverjetnih 27 nepremičnin v okolici in središču Londona, vrednih skupno slabih 60 milijonov evrov. Najdražja je palača v prestižni londonski soseski Holland Park, za katero je odštel 20 milijonov evrov. Sheeran, ki niza uspešnico za uspešnico, je sicer s svojo glasbo zaslužil že več kot 200 milijonov evrov. A z denarjem ne kupuje le nepremičnin, avtomobilov in drugih luksuznih reči, temveč rad tudi pomaga. Med pandemijo je denimo doniral več kot milijon evrov dobrodelnim ustanovam v Suffolku ter lokalni pediatrični kliniki.