Pokopali sta ga kar dve vrsti raka

Še lani smo Neda Eisenberga gledali v miniseriji Mare iz Eastwooda, ki so ji ploskali tako gledalci kot kritiška srenja. Njegova vloga je bila sicer stranska, ob oskarjevki Kate Winslet je igral deželnega detektiva Hauserja, a je od njega verjetno terjala precej več kot od njegovih soigralcev. Pred vsemi je namreč moral igrati tudi, da je z njim vse v redu, četudi je v resnici bil kar dvojno bitko za življenje.

20 let je igral isto odvetniško vlogo.

Skrivaj se je dve mučni leti spopadal z dvema vrstama raka, bolezen pa je nazadnje pokazala svojo premoč. Konec tedna je doma, v krogu družine, predal boj. »Kot bi vam povedal Ned, napadla sta ga dva nadvse redka morilca – rak žolčevodov in očesni melanom. V zasebnosti se je dve leti pogumno boril z njima, obenem pa je naprej delal, da je preskrbel družino in plačal zdravstvene račune,« je novico o smrti sporočila njegova žena Patricia.

Igralec, ki se je poslovil v svojem 66. letu, je približno štiri desetletja posvetil sedmi umetnosti, največji pečat pa je vtisnil kot odvetnik Roger Kressler. V njegovi obleki je preživel kar 20 let, ko je med letoma 1999 in 2019 igral v ameriški kriminalni seriji Zakon in red in njenih spin-off serijah Zakon in red: Enota za posebne primere ter Zakon in red: Zločinski naklep.

Najgloblji pečat je vtisnil v franšizi Zakon in red. FOTO: Nbc

Ob tej najvidnejši vlogi pa se je pojavil tudi v serijah, kot so Črni seznam, Dobra žena, Osnove Sherlocka Holmesa in Čudovita gospa Maisel, že 1996. pa se je Bruceu Willisu pridružil v akciji Zadnji preživeli in zaigral v oskarjevskem hitu Punčka za milijon dolarjev.