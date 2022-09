Pokopali so kraljico, splet si je dal duška: pajek na krsti in duh v katedrali (FOTO)

Med državniškim pogrebom kraljice Elizabete II. so gledalci opazili marsikateri detajl, ki je bil prisotnim skrit. Budno gledalčevo oko je odkrilo številne podrobnosti in na spletu so se že pojavile številne teorije ter parodije.

Družbeni mediji so se odzvali na trenutek, ko so opazili pajka. Ta je lezel po ročno napisanem zapisu kralja Karla III., ki je bil položen na krsto pokojne kraljice.

Ponorčevali so se tudi iz stražarjev ob krsti, ki so s svojimi klobuki spominjali na duhove.

Nekaj smeha je izzvalo tudi napačno podpisovanje navzočih. Britansko ministrico so pomotoma podpisali kot 14-letnega dečka.

Kraljica je pred smrtjo imela štiri pse. Dva korgija Muicka in Sandyja, mešanko med korgijem in jazbečarjem Candy ter kokeršpanjelko Lissy. Njuna korgija so pripeljali tudi na pogrebno procesijo.