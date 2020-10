Pokojnemu očetu namenila ganljiv zapis

9

Te dni bi 48. rojstni dan praznoval, nekdanji mož norveške princese, s katero imata tudi tri otroke. A Behn, ki je trpel zaradi depresije, si je lani na božični dan vzel življenje, kar je pretreslo ves norveški dvor, še najbolj pa princeso, ki je bila z njim poročena 15 let, ter njegove tri hčere.Ena od njih, 16-letna, je na očetov rojstni dan s svojimi skoraj 20.000 sledilci na instagramu delila dve fotografiji; na eni se kot deklica vesela stiska k njemu, na drugi pa je Behnov nagrobnik. Fotografiji je pospremila z ganljivim zapisom, ki se je še posebno dotaknil njene mame. »Zaradi vsega tega sem v sebi čutila toliko različnih reči. Počutila sem se povsem zlomljeno, hodila sem naokoli, prepričana, da so vse to le hude sanje, da ni resnično, se ni zgodilo. A se je. Pred devetimi meseci je moj oče storil samomor in to je bilo in vedno bo nekaj najtežjega, kar je doletelo mene in mojo družino. Tako zelo ga pogrešam in iz vsega srca si želim, da bi bilo drugače,« je zapisala najstnica.In nadaljevala: »O tem nisem še nikoli pisala na družabnih omrežjih, ker me je bilo neznansko strah deliti svoje občutke. A izguba očeta me je povsem spremenila, na življenje gledam drugače in zdaj se zavedam, da je treba tistim, ki jih imamo radi, to povedati takoj, saj nikoli ne veš, kdaj jih več ne bo.« Leah je dodala, da očeta nikoli ne bo pozabila, kakor tudi ne tega, kako čudovita oseba je bil, in da je vedno poskrbel, da so se vsi okrog njega počutili dobro. Sama pa si tega zadnje mesece ni upala, je še zapisala: »Tu in tam se zalotim, da se zabavam, da sem vesela, in nemudoma se zamislim, ali si to sploh zaslužim. Mi je dovoljeno, da se počutim veselo, ko pa sem izgubila očeta, ki se ne bo nikdar več smejal? Ampak mislim, da si. Vsi si zaslužimo srečo.«Med prvimi, ki so princesino iskreno izpoved pohvalili, je bila njena mama Märtha Louise, ki je dejala, da bi bil njen oče izjemno ponosen nanjo in na njene besede, ki bodo vsem, ki preživljajo podobno, zagotovo vlile novo upanje in moč.