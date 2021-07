Poklonili so se žrtvam

Skupaj z očetom je cvetje k spomeniku položila njegova hči Ingrid Alexandra.

Na Norveškem so se spomnili grozljivega pokola, ki ga je pred desetletjem zakrivil skrajni desničarski ekstremist. Po deželi so zadoneli zvonovi, ljudje od blizu in daleč pa so se odpravili na otok Utøya, prizorišče najhujše tragedije v norveški zgodovini.Med njimi sta bila prestolonaslednikin njegova 17-letna hči, ki sta k spomeniku žrtvam položila cvetje, Haakonova ženapa je vse opazovala nekoliko bolj od daleč. Kljub temu si ni mogla kaj, da ne bi žarela od ponosa, kako uglajeno in dostojanstveno je njena najstniška hči opravila nalogo.Kraljin njegova žena kraljicasta se udeležila svete maše v Oslu, v spomin na 77 Breivikovih žrtev, najmlajša je štela komaj 14 let. Tudi pred katedralo v prestolnici se je zbralo na tisoče ljudi, ki so se pokojnim poklonili z minuto molka.Norvežani so bili zelo zadovoljni, da se je kralj Harald potrudil in se udeležil maše, saj mu zadnje leto zdravje močno peša. Tudi v katedralo si je pomagal z berglami in hitro sedel v prvo vrsto, četudi so med minuto tišine drugi stali.