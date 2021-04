Poklonila mu je pozlačen modrostni zob

Nenavadno darilo FOTO: Osebni Arhiv

Obesek je oblekla v 24-karatno zlato.

Nič ne kriči ljubim te glasneje od tega, da ob svojem telesu vseskozi nosiš delček ljubljene osebe. Dobesedno. »Tvojo kri nosim okoli svojega vratu,« je raperna valentinovo čivknilin ji z obeskom, v katerem je ujeta kapljica lepotičine krvi, simbolno pokazal, da je zanj in njegov obstoj pomembna kot rdeča življenjska tekočina.Natanko to sta že kakšni dve desetletji prej storila tudiin, ki ju med letoma 2000 in 2003 niso vezale le poročne zaobljube, temveč sta si pristnost čustev (čeprav so se izkazala za precej hitro minljiva) dokazala tudi s tem, da sta okoli vratu nosila obeska s kapljicami krvi drugega. Iz tega istega učbenika ljubezni pa sta se očitno učila tudiin, le da sta mlada zaročenca kri zamenjala z modrostnim zobom.Ljubezen jima je hitro in nadvse sunkovito spodnesla tla pod nogami. Zgolj pol leta po tem, ko sta Brooklyn in Nicola potrdila, da so se med njima rodila nežna čustva, sta lansko poletje že povedala, da je njuna ljubezen večna, kar sta zacementirala z zaroko. A to je lahko razdreti, zato sta resnost svojih namenov utrdila še s tetovažo, ki jo je precej težje zradirati kot prelomiti obljubo.V kožo sta si vrisala metuljčka, prav tistega, ki ga je Beckham ujel s svojim fotografskim objektivom. Nicolin metuljček iz črnila nežno plahuta tik pod ključnico, kar dva in precej večja pa sta se usedla Brooklynu na roko. A ta metulja sta le dva izmed mladeničevih tatujev, ki ga opominjajo na njegovo ljubljeno. Na hrbtno stran dlani si je vtisnil tudi nekaj besedic o tem, kaj mu lepa blondinka pomeni – je ljubezen njegovega življenja in njegova varnost –, za piko na i pa si je pod vrat na hrbtni strani vtetoviral delček njenega ljubezenskega pisma.Ob vseh teh gestah pa Peltzeva očitno ni mogla ostati ravnodušna, saj mu je zdaj poklonila ultimativen simbol ljubezni. V 24-karatno zlato je dala obleči njuna modrostna zoba in ju spremenila v obesek. Za vsakega enega. »Najina modrostna zoba sem spremenila v ogrlici. Brooklyn, ti si moj najboljši prijatelj!« je čivknila pod fotografijo nenavadnega darila. Zaročenec pa ji ni ostal dolžan, saj se je slikal s poklonjeno verižico okoli vratu in obeskom med zobmi.»Besede ne morejo opisati, kako močno te ljubim. Največji srečko na planetu sem,« je zapisal in dodal, da je dobil najboljše darilo od najboljše zaročenke.