Poklon Bowieju v Londonu in New Yorku

Oboževalci Davida Bowieja se lahko potopijo v svet glasbene ikone v dveh pop-up trgovinah, ki sta vrata odprli v New Yorku in Londonu. Trgovini, ki sta obenem tudi muzeja, sta poklon zvezdniku ob 75-letnici njegovega rojstva; obiskovalcem, ki ne želijo oditi praznih rok, so na voljo številni spominki, preostali pa se lahko preprosto prepustijo glasbi in se pred interaktivnim zrcalom prelevijo v samega Bowieja, ki se je v glasbeno zgodovino zapisal kot vsestranski umetnik in se je spogledoval s številnimi glasbenimi in modnimi slogi.

Na ogled in na prodaj bodo številni spominki. FOTO: Twitter

Londonska prodajalna stoji le nekaj metrov od kraja, kjer je Bowie poziral kot Ziggy Stardust na naslovnici plošče iz 1972., newyorška pa blizu pevčevega zadnjega naslova, kjer je nastal tudi njegov zadnji album Blackstar in kjer si je zvezdnik ustvaril družino. Obe poslovalnici sta odprli vrata 25. oktobra, torej 75 dni pred 75. obletnico Bowiejevega rojstva, in bosta odprti do konca januarja.

Oboževalcem so na ogled redki ali pa še nikoli videni posnetki glasbene legende, v repliki telefonske govorilnice s hrbtne strani albuma Ziggy Stardust lahko poslušajo utrinke intervjujev. Lahko se družijo in izmenjujejo mnenja s preostalimi oboževalci, lahko pa se preprosto zatopijo v svoje misli in se poklonijo enemu najvplivnejših glasbenikov vseh časov.

Na prodaj so najrazličnejši spominki, fotografije, plakati, nalepke, majice, plošče, cedeji in še marsikaj, vse do januarja se bodo v sklopu muzejske dejavnosti v obeh enotah zvrstili številni dogodki, denimo, branje odlomkov iz Bowiejevih knjig, že ta konec tedna, ob noči čarovnic, pa vabijo najbolj goreče oboževalce, naj jih obiščejo napravljeni v katero od ekstravagantnih pevčevih podob.

75 bi bil star prihodnje leto.

Bowie se je v glasbeno zgodovino zapisal s številnimi stvaritvami, med najbolj predvajanimi skladbami so nedvomno Let's Dance, Heroes, Modern Love, Space Oddity, Absolute Beginner in Life on Mars, ustvaril je tudi glasbo za film Mi otroci s postaje ZOO. Umrl je januarja 2016, dva dni po 69. rojstnem dnevu, po večmesečnem boju z rakom.