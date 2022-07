Pogumno dejanje slavne igralke: srečala se je z moškim, ki jo je zlorabil

Hollywoodska zvezdnica Ashley Judd ima za sabo poleg bogate igralske kariere tudi veliko težkih in hudih življenjskih preizkušenj. Potem ko je bila leta 1999 spolno zlorabljena, je zbrala pogum in se z moškim, ki jo je zlorabil, srečala. Kako je potekalo njuno srečanje, je 54-letna igralka opisala v podkastu Okrevanje z Davidom Kesslerjem (Healing with David Kessler), kjer je povedala, da sta na koncu sedela na gugalnicah in ob potoku ter se pogovarjala.

