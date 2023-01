Pogrešan je priljubljeni igralec, iščejo ga že skoraj teden dni

Britanski igralec Julian Sands je bil prijavljen kot pogrešan potem, ko je v petek odšel na pohod v gore San Gabriel, poročajo tuji mediji.

65-letni igralec, najbolj poznan po svoji vlogi v filmu Soba z razgledom živi v severnem Hollywoodu. Iščejo ga že vse od petka od sedme ure zvečer.

Zimske razmere v Kaliforniji otežujejo iskanje pogrešanega okoli gore Mt Baldy. Kopenske reševalne ekipe so morale v soboto zaradi slabih vremenskih razmer, ki bi lahko ogrožale njihovo življenje, prekiniti iskanje. Iskanje so nadaljevali z droni in helikopterji, ko je vreme to dopuščalo. Obstaja velika nevarnost plazov na območju, kjer naj bi se izgubil igralec. Iskanje nameravajo nadaljevati takoj, ko se bo vreme izboljšalo.

Znani igralec ni edini pohodnik, ki se je izgubil na omenjenem območju. V ponedeljek so dobili novo prijavo pogrešanega.