Pogreb princa Filipa: takšen bo protokol, Harry in William ločena (VIDEO)

Britanska kraljica Elizabeta II. se je samo nekaj dni po smrti soproga v torek že vrnila k svojim delovnim obveznostim, saj je gostila slovesnost ob upokojitvi vodje kraljevega gospodinjstva, grofa Williama Peela . Kraljeva družina sicer v času žalovanja, ki se konča v nedeljo, ne opravlja večine svojih dolžnosti, med drugim kraljica ne podpisuje novih zakonov.

Velika Britanija že teden dni žaluje za ljubljenim princem, ki se je po zdravstvenih težavah v 100. letu starosti poslovil pretekli petek. Ena njegovih zadnjih želja je bila majhna pogrebna slovesnost, njegovo željo pa je kraljeva družina tudi upoštevala.Od moža, očeta, dedka in pradedka se bodo poslovili v soboto ob 15. uri (po lokalnem času) v kapeli sv. Jurija v gradu Windsor. Slovesnosti se bo udeležilo le okoli 30 ljudi, so sporočili iz Buckinghamske palače. Kraljica. je ob tem določila poseben protokol.Angleški mediji v zvezi s kraljičinimi zahtevami za slovesnost najbolj poudarjajo, da princainne bosta skupaj sledila dedkovi krsti, temveč ju je Elizabeta II. ločila. Med njiju je postavila njunega bratranca, sina princese, piše Daily Mail, Ko bodo krsto pospremili do kapele, se bo William pomaknil pred Harryja, tudi sedela bosta ločeno, kot tudi vsi ostali udeleženci pogreba, ki bodo morali upoštevati epidemiološke ukrepe ter tudi nositi zaščitne maske.Angleški mediji se tudi sprašujejo, ali je bila to kraljičina odločitev ali želja bratov, ki kajpak od selitve vojvode in vojvodinjev ZDA nista v najboljših odnosih. Angleški mediji napovedujejo, da bi jih morda dedkova smrt vendarle lahko spet zbližala. Njuna stara starša sta bila od nekdaj njuna največja opora. Skupaj sta seveda stala ob pogrebu matere, stara 15 in 13 let. Prav v tistem času naj bi jima bil v veliko oporo tudi Fillip, na katerega javnost računa, da bo pomagal zgladiti spor.William in Harry sta se nazadnje skupaj pojavila v javnosti pred letom dni, na dan Commonwealtha, a je bilo že opaziti napete odnose.Sicer pa bo na pogrebu kraljica sedela ločeno od družine in prva sledila krsti, za njo bodo hodili njeni otroci, princin, vnuki in še nekateri drugi sorodniki, med drugimi kraljičin nečak. Edina, ki ni članica družine, bo, burmanska grofica, dolgoletna družinska prijateljica Elizabete in Filipa.Krsto bodo v kapelo prepeljali s prav posebnim avtomobilom: land roverjem, ki ga je princ Filip dizajniral sam. To je bil njegov 16-letni projekt, zadnje podrobnosti pa je dodal pred dvema letoma. Gre za vojaško vozilo z odprtim prtljažnikom, ki ponazarja Filipovo praktično naravo in ljubezen do inženirstva, so zapisali pri Standardu.