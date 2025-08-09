Poglejte odziv Mariah Carey, ki je postal viralen: »Kakšna kraljica«

Mariah Carey očitno »živi na svojem planetu«, menijo nekateri. Novica, da se je aprila njena pevska kolegica Katy Perry odpravila v vesolje, je namreč sploh ni dosegla.

Pevka z neverjetnim glasovnim razponom je presenečeno reagirala na novico, posnetek njenega odziva pa je postal viralen. Na vprašanje voditelja Scotta Millsa, ali bi jo zanimal podoben polet, je 56-letna pevka najprej pripomnila: »Je res šla v vesolje? Kam pa?« Ko je izvedela, da je Perryjeva res odletela in se vrnila, je mirno dodala: »Vav. Bravo, Katy. Nič nimam proti. To je precej neverjetno.« Na vprašanje, ali bi šla tudi sama, je sklenila: »Mislim, da sem naredila že dovolj.«

Splet je na njeno brezbrižnost reagiral z navdušenjem. Pod posnetkom se vrstijo komentarji: »Mariah je tožila svojega nekdanjega moža, ker naj bi ji ‘zapravljal čas’, in je zmagala. To naj bo lekcija za vse nas,« in »Iskreno si želim, da bi bil tako brezbrižen glede te zgodbe kot očitno naša Mariah.« Ena od komentatork obožuje to, da »Mariah živi v svojem mehurčku«. »Kakšna kraljica,« je zapisala, drugi pa dodaja: »Tudi jaz bi si želel biti tako brezbrižen kot Mariah; nikoli ne ve ničesar in ne pozna nikogar.«

Zapravljal njen čas Mariah Carey je leta 2016 tožila svojega nekdanjega zaročenca Jamesa Packerja zaradi t. i. »nadomestila za nevšečnosti« — dejansko je trdila, da je po preklicani zaroki zapravljal njen čas. Zahtevala je 50 milijonov dolarjev, a sta zadevo zasebno poravnala zunaj sodišča: Carey je obdržala dragoceni zaročni prstan in prejela večmilijonsko poravnavo.

Nastopaško in brezobzirno

Katy Perry (40) je 14. aprila z raketo Blue Origin sodelovala v povsem ženski »misiji« NS-31 skupaj z novinarko Gayle King, filantropinjo Lauren Sánchez, aktivistko Amando Nguyen, raketno inženirko NASA Aisho Bowe in producentko Kerianne Flynn. Polet iz zahodnega Teksasa je trajal nekaj več kot deset minut in udeleženke popeljal v orbito in nazaj na Zemljo. Perryjeva je trenutke breztežnosti izkoristila za promocijo svoje turneje, kar je sprožilo plaz kritik.

Mnogi so komentirali, da je bilo njeno vedenje »gluho« za razmere v svetu in pretirano nastopaško: med 11-minutnim poletom je pela in kazala seznam skladb s turneje, ob pristanku pa dramatično poljubila tla, kar so mnogi videli kot sramotno razkazovanje v času gospodarskih stisk. Kritiki so opozorili na razkorak med bogatimi potniki in težavami običajnih ljudi, na izredno visok okoljski odtis takšnih letov ter menili, da je bila »misija«, predstavljena kot navdih za znanost in dekleta, le draga promocija, ne pa resen znanstveni prispevek.