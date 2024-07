Poglejte, kdo je olimpijka, ki se rada razgali pred fotografi (FOTO)

Juliane Seyfarth je na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu končala na 19. mestu v ženski posamični tekmi na normalni skakalnici v smučarskih skokih, na instagramu pa svojim navijačem ponuja vpogled tako v zakulisje tega športa kot pod svoja oblačila.

34-letnica je leta 2022 na zimskih olimpijskih igrah zastopala Nemčijo. Glede na to, da si je ustvarila športno kariero, ki je sestavljena iz drvenja po vzpetini navzdol s hitrostjo do 60 kilometrov na uro in letenja po zraku, bi ji lahko pripisali oznako »neustrašna«. Takšna je tudi na družbenih omrežjih, kjer sledilce pogosto razvname s fotografijami svojega golega telesa.

Marca 2021 se je Seyfarthova pojavila na naslovnici revije Playboy, s čimer je sledila dolgi vrsti športnic, ki so storili enako, poroča Mirror.

O izkušnji je dejala: »To je bila velika pustolovščina in zelo sem vesela in hvaležna za ta čas in odlične fotografije.« Ob tem je veliko ljubezni poslala vsem, ki so pri fotografiranju sodelovali, spoznavanje in delo z njimi je označila za »zlata vredno«.

Brez cenzure

Svoje žgečkljive objave je opisala kot »vrsto umetnosti«, ki ji daje »občutek svobode«. Leta 2023 je izdala koledar z izborom različnih fotografij, podobnimi tistim na njenem spletnem profilu.

Med promocijo koledarja je dejala: »Čas je za leto 2023. V roke lahko vzamete moj koledar s posnetki iz čudovitih krajev na Kreti, Kubi, Fuerteventuri in v Nemčiji – popolnoma brez cenzure.«

Naložila je celo videoposnetek, na katerem podpisuje posamezne izvode koledarja, kar je njene najbolj strastne oboževalce popolnoma razvnelo.

Seyfarthova se lahko pohvali z dvema zmagama v svetovnem pokalu, in sicer v Lillehammerju na Norveškem in Nižnem Tagilu v Rusiji. Leta 2006 je postala tudi prva uradna mladinska svetovna prvakinja v smučarskih skokih, ko je zmagala na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oslu.