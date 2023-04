Poglejte, česa slavna hollywoodska igralka nikoli ne bi naredila za vlogo (FOTO)

Pričeska, s katero je Jennifer Aniston nastopila kot Rachel v seriji »Prijatelji«, je postala ena najbolj priljubljenih pričesk 90. ​​let. Drew Barrymore je Jennifer pred kratkim v pogovorni oddaji razkrila, da se za vlogo nikoli ne bi ostrigla, poroča Slobodna Dalmacija.

Tema se je pojavila, ko sta z Barrymorjevo razpravljali o vlogi v morebitni predelavi z Adamom Sandlerjem uspešne televizijske oddaje iz 1970-ih »Three's Company«. Anistonova je izjavila, da ni bila tako navdušena nad vlogo Janet, ki jo je takrat igrala Joyce DeWitt. DeWitt je v seriji nosila kratke lase, Anistonova pa je razkrila, da se za vlogo ne bi nikoli postrigla.

Dolgolaska od nekdaj

Jennifer Aniston že leta nosi dolge lase. Enkrat se je ostrigla na kratko leta 2001, ko je bila še v »Prijateljih« in poročena z Bradom Pittom.

Jennifer Aniston in Brad Pitt. FOTO: Reuters

Jennifer Aniston s kratko pričesko v seriji Prijatelji. FOTO: Jennifer Aniston

»Pravzaprav sem si pred dvema dnevoma odstrigla vse lase,« je takrat povedala za ElleUK.com. »Ne za vlogo,« je dodala takrat. Njeni lasje se niso dobro odzvali na kemično obdelavo in so jih morali odrezati. Lase ji je postrigel njen frizer Chris McMillan. »Chris je pravkar vse odstrigel,« je rekla o svoji kratki frizuri. »Moji lasje so zelo kratki, segajo do brade, zadaj pa malo dlje.«

