Poglejte, kakšno ime sta izbrala zakonca Grašo za svojo prvorojenko

Hrvaški mediji so se razpisali o otroku Petra Graša in Hane Huljić Grašo, katerih ljubezenska zgodba se je bliskovito odvijala. V zgolj enem letu sta sporočila, da sta par, se zaročila in povila prvega otroka. Vse odkar sta javno priznala, da sta v vezi, mediji spremljajo vsak njun korak. Tako je znano tudi, katero ime sta izbrala za svojo deklico. Dojenčici, ki je imela ob rojstvu 3100 gramov in je bila velika 50 centimetrov je ime Alba. Kot poroča Jutarnji list, se mlada mamica in hčerka počutita dobro, kljub temu da je mama rodila s carskim rezom štiri dni pred napovedanim rokom.

Grašova napovedujeta veliko slavje, ki se je očitno začelo že takoj po rojstvu. Nanj je namreč z letalom odbrzel znan slovenski kuhar Tomaž Kavčič, ki je dober prijatelj Petra Graša in eden izmed njegovih dveh poročnih prič.

Hana je rodila v Splitu. Tik pred porodom je bil Grašo v Zagrebu, vendar je takoj po klicu odhitel v splitsko bolnišnico in pospremi prihod svoje prvorojenke. Srečen očka se še ni pokazal novinarjem, prav tako zanje ni dosegljiv na telefon.

Slavni dedek Tonči Huljić je svoji vnukici že napisal pesem, babica Vjekoslava pa ji je napisala zgodbico.