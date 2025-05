Poglejte, kako postaven je sin enega nekoč najbolj kontroverznih parov (FOTO)

Čeprav je Brandon Thomas Lee sin legendarne igralke in Playboyeve zajčice Pamele Anderson ter rokerja Tommyja Leeja, je odraščal skrit pred očmi javnosti. Kot otroka in mladostnika smo ga redko videli na kakšni prireditvi, njegova starša s svetom tudi nista delila njegovih fotografij.

Večina se zato sploh ni zavedala, v kako postavnega mladeniča je zrasel Brandon in toliko bolj so bili presenečeni, ko so 28-letnika opazili na letošnjem modnem dogodku Met Gala. Bil je spremljevalec svoje mame in na modri preprogi je ukradel vso pozornost, saj je bil v črnem smokingu, ki ga je krasila diamantna broška videti izredno eleganten.

Pamela Anderson je medtem na dogodku prvič predstavila svojo novo kratko pričesko, ki ji odlično pristoji. Krajši svetli lasje delujejo sveže in sodobno in še dodatno poudarijo njeno brezčasno lepoto, ki je zadnja leta povsem naravna, Andersonova se je namreč odločila, da ne bo več uporabljala ličil.

Velik oboževalec in podpornik

Brandon je sicer mamin velik oboževalec in podpornik. V preteklosti je že večkrat izrazil občudovanje do njenega dela ter poudaril, da je njegova osebna misija ponovno oživiti njeno kariero in ugled.

Brandon je odgovoren tudi za številne mamine poslovne odločitve, med drugim je tako produciral dokumentarni film o njenem življenju. »Razlog, da sem se vključil, poleg različnih poslovnih razlogov, je bila moja osebna misija, da dam svoji mami priložnosti, ki jih je dala meni, ko sem bil otrok,« je povedal Brandon in dodal: »Bila je zelo dobra mati in v določenem trenutku v življenju sta se najini vlogi zamenjali in jaz sem postal zaščitnik.«

Star je že 28 let. FOTO: Danny Moloshok/Reuters