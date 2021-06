Poglejte, kako joškasta blondinka podpira Hrvate (VIDEO)

Navija za Hrvate. FOTO: Intagram

Hrvaški nogometaši, ki na evopskem prvenstvu v petek igrajo svojo drugo tekmo, pomerili se bodo s Čehi, so dobili podporo, ki je res niso pričakovali.Vroč posnetek podpore jim je poslala navijačica z imenom. Dama ima na na instagramu, kjer se predstavlja kot fotomodel in fotografina preko 200.000 sledilcev, svoje razgaljene fotografije pa objavlja tudi na strani Only Fans.Tako je Nina, ko so hrvaški nogometaši igrali z Angleži, oblečena v kopalke z motivi zastave, zapela uspešnico »Igraj moja Hrvatska« in fantom poslala poljubček. Zagotovo bo to odlična motivacija za nogometaše na naslednjih obračunih na zelenici.