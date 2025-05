Poglejte, kako elegantna se je Melania Trump poklonila svoji predhodnici (FOTO)

Melania Trump se redko udeležuje javnih prireditev in dogodkov, a je pred dnevi naredila izjemo, ko je enega od njih celo gostila. V Beli hiši so predstavili novo poštno znamko v čast svoji predhodnici Barbari Bush, ki bi junija letos praznovala stoti rojstni dan.

V svojem govoru je Melania Trump poudarila, kako pomemben je bil prispevek Barbare Bush k opismenjevanju, opolnomočenju žensk in podpori pravic LGBTQ+ skupnosti. »Medtem ko je znana po svojem prizadevanju za opismenjevanje Američanov, je podpirala tudi opolnomočenje žensk, spremenila nacionalni pogovor o Aidsu in se zavzela za pravice gejev,« je dejala Melania. Prav tako je pohvalila Barbarino vlogo pri zagovarjanju potrebe po ženskah na vseh področjih družbe, naj bo to kot direktorice ali gospodinje.

Melania je za to slovesno priložnost izbrala izredno eleganten bel suknjič, pod katerim je oblekla preprosto belo majico ter drzno črno krilo v videzu usnja. Seveda ni šlo niti brez vrtoglavih pet, ki so že od nekdaj Melanijin zaščitni znak, le redko se namreč v javnosti pojavi v čevljih z nižjo peto, prav tako ne nosi širokih in polnih pet, balerinke pa le občasno, ko denimo potuje z letalom.

FOTO: Jim Watson/Afp

FOTO: Drew Angerer/Afp

FOTO: Drew Angerer/Afp