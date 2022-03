Poglejte, kaj počnejo otroci Angeline Jolie in Brada Pitta

Ločitvena bitka med Angelino Jolie in Bradom Pittom še kar traja. Zadnji spor med njima se je vnel zaradi prodaje njenega deleža vinarne Chateau Miraval ruskemu oligarhu, s čimer se Brad ni strinjal. A njuni otroci, 20-letni Maddox, 18-letni Pax , 16-letna Zahara, 15-letna Shiloh ter 13-letna dvojčka Knox in Vivienne počasi odraščajo. Kje so in kaj počnejo, si lahko preberete TUKAJ!