Poglejte, kaj počne Anamaria, medtem ko Dončić in Jokić čakata na tekmo zvezd (FOTO)

Medtem ko zvezdnika lige NBA Nikola Jokić in Luka Dončić uživata na All-Star vikendu v Salt Lake Cityju, njuni boljši polovici čakata, da ju bosta bodrili v noči med nedeljo in ponedeljkom. Znano je, da sta Srb in Slovenec velika prijatelja, zato pričakujemo pravi spektakel na igrišču, kjer ne bo manjkalo atraktivnih potez, humorja, norčevanja ...

FOTO: Instagram

Dolgčas pa očitno ne bo niti Nataliji Jokić in Anamariji Goltes. Sodeč po objavah na družbenih omrežjih sta tudi izbranki slovenskega in srbskega košarkarskega asa dobri prijateljici. Jokićeva soproga je letos objavila njuno fotografijo, na kateri je razvidno, da lepotici skupaj uživata. Ujet je bil tudi prikupen trenutek, ko sta si Dončić in njegova izbranka izmenjevala nežnosti pred njegovim odhodom.