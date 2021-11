Poglejte, kaj je premierki med snemanjem v živo zakuhala 3-letna hčerka (VIDEO)

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je bila soočena z nepredvidenimi komentatji med svojim javljanjem v živo prek Facebooka. Vendar komentarji nikakor niso bili zlonamerni, med snemanjem jo je namreč zmotila njena 3-letna hči, ki je pobegnila iz postelje. Kot je takoj pojasnila neverjetno sproščena premierka, naj bi jo uspavala babica, ona pa je medtem želela izkoristiti čas za vklop v živo, da državljanom pojasni, kaj lahko pričakujejo v naslednjih tednih glede epidemije.

»Mamaaaaa!« je bilo slišati iz ozadja. »Morala bi biti že v postelji, ljubica. Skoči nazaj v posteljo, takoj pridem k tebi« ji je odgovorila in brez vidne zadrege nadaljevala s pojasnili o epidemičnih razmerah, vmes pa se še pošalila, da je bil to več kot očitno spodletel poskus uspavanja.

Veliko staršev se verjetno lahko poistoveti z opisano situacijo, saj je bilo med epidemijo delo od doma v družbi otrok milo rečeno precej zahtevno in nemalokrat so se otroci znašli na kakšnem videosestanku. Zato verjetno tudi ne bo presenečenje, ko bomo napisali, da 3-letna Neve nikakor ni odnehala po prvem klicu. Prišla je nazaj in spet klicala mamico, ki se je potem v kratkem le poslovila od gledalcev in potolažila svojo nagajivo hčerko.

Oglejte si posnetek.