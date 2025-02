Poglejte, kaj je Muskov sinček X počel v pisarni Donalda Trumpa (VIDEO)

Sin Elona Muska, štiriletni X Æ A-Xii (skrajšano X) Musk, je med obiskom Bele hiše poskrbel pravi šov, ko je na mizi v Ovalni pisarni razmazal smrklje. Vsaj tako je videti po posnetkih, ki so preplavili splet.

Medtem ko sta predsednik ZDA Donald Trump in Elon Musk na novinarski konferenci razpravljala o ustanovitvi oddelka za učinkovitost vlade, je mali X s svojo igrivostjo pritegnil pozornost prisotnih. Večino časa je preživel s prsti, globoko vtaknjenimi v nos, povsem neobremenjen s formalnostmi dogodka.

Trump: X je izjemno inteligenten fant

Trump je dečka predstavil z besedami: »To je X, izjemen fant – z visokim IQ-jem.« Pohvalil ga je kot »izjemno inteligentno osebo«. Kmalu zatem pa je deček razmazal smrklje po Trumpovi mizi, za katero so od 19. stoletja sedeli številni ameriški predsedniki.

Poleg tega je posnemal očetove gibe, se mu obešal na nogo in na koncu splezal na njegova ramena. Musk je na sinove vragolije odreagiral s smehom in se opravičil: »Opravičujem se za to. Sicer bi užival v tem dogodku, a je težko, ko mi nekdo tlači prste v ušesa,« je dejal po poročanju Indexa.

Musk ima skupno 12 otrok, in sicer s tremi partnerkami.