Poglejte jo, to je kraljica seksi kuhinje

Je že tako, da usoda ene preizkuša bolj kakor druge, in čeprav je življenje slavni televizijski kuharici, znani po receptih, ki se ne ozirajo na sodobno modo zdrave (in ne tako okusne) prehrane, prineslo marsikaj lepega, ji je na drugi strani tudi marsikaj vzelo.Med drugim se je morala soočiti z veliko prezgodnjo smrtjo kar treh bližnjih: njena mama je umrla pri 48 letih, sestra je dočakala 32 let, njen prvi možpa je preminil v 48. letu. Ti trije žalostni dogodki so kraljico seksi kuhinje, kot ji ljubkovalno pravijo, za vedno zaznamovali. Zaradi njih je bila prepričana, da tudi sama ne bo dočakala visoke starosti – celo šesto desetletje življenja se ji je zdelo nedosegljivo. »Nikoli nisem bila načrtovalka, razen ko je šlo za hrano. Če sem iskrena, nikoli nisem bila povsem prepričana, ali bom pri teh letih še živa,« je razkrila v intervjuju za prihajajočo, decembrsko številko revijePovedala je tudi, da prav zaradi množice bližnjih, ki so umrli tako mladi, na življenje gleda drugače. Neumno se ji zdi razmišljati o banalnih rečeh, kot kakšni so zdaj na stara leta njeni lasje ali kako so se postarale njene roke. »Da je človek le zdrav, to je najbolj pomembno,« je prepričana britanska zvezdnica, ki ima v družini zgodovino rakavih obolenj. Njena matije leta 1985 umrla zaradi raka na jetrih, njeno sestropa je osem let pozneje, leta 1993, v prerani grob položil rak na dojkah. Zaradi raka je umrl tudi njen prvi mož John Diamond. Na grlu so mu ga odkrili leta 1997, umrl pa je štiri leta pozneje.Nigella za možem, ki naj bi bil zaslužen za to, da se je iz novinarke prelevila v boginjo gospodinjskih del, nikoli ni prenehala žalovati. Leta 2018, ob 20. obletnici izida svoje prve knjige How To Eat (Kako jesti), se je tako z žalostjo v srcu spominjala svojih začetkov, ob katerih je bil njen ljubljeni mož še živ. »Ob tem času pred dvajsetimi leti sem bila na zabavi ob izidu svoje prve knjige. Ko gledam fotografije, sem vesela, a tudi žalostna. Želim si, da bi bila ta hip lahko v Johnovem objemu,« je na spletu objavila srce parajoč komentar. Povedala je tudi, da knjiga nikdar ne bi obstajala, če ji ne bi ob strani stal in je spodbujal njen dragi.Nigella in John sta se spoznala leta 1986, ko sta oba pisala za britanski časopis Sunday Times. Poročila sta se leta 1992 v romantičnih Benetkah. Rodila sta se jima dva otroka, danes 26-letna hčiin 24-letni. Nigella njuno ljubezen opisuje kot sanjsko, resnično sta bila usojena drug drugemu. Zadnje besede moža ženi pred smrtjo naj bi bile: »Kako sem ponosen nate in na to, kaj si postala. Najbolje pri naju je, da sva sama naredila iz sebe to, kar sva danes.«Po Johnovi smrti se je Nigella znova poročila. Leta 2003 je obljubila večno zvestobo vplivnemu londonskemu poslovnežu in ustanovitelju ene najbolj znanih oglaševalskih agencij na svetu. Po 10 letih zakona sta se ločila. Ločitev je spremljala afera s fotografijo, na kateri Saatchi v restavraciji v Mayfairu drži Nigello za vrat in jo davi, kar je še prililo olja na ogenj govoric, da v Nigellinem drugem zakonu vladata fizično in psihično nasilje. Ko sta se spopadla na sodišču, je prišla na dan marsikatera kočljiva podrobnost iz njunega zasebnega življenja. Nigella, ki je sicer hči nekdanjega britanskega finančnega ministra, je na sodišču priznala, da se je v času njunega zakona občasno zatekla k zlorabi opojnih substanc, med drugim marihuane in kokaina. Saatchijeve obtožbe o odvisnosti je zanikala in jih označila za poskus diskreditacije.Nigella je nasilje doživljala tudi v primarni družini. Pred leti je povedala, da jo je kot otroka fizično zlorabljala mati. »Bila je zabavna, a depresivna in zelo občutljiva za hrup. Šumenje plastične vrečke jo je spravilo ob pamet. Začela je vpiti na nas, da nas bo tepla, dokler ne bomo začeli jokati. Zato nisem nikoli jokala, in še danes ne,« je pred časom razkrila Nigella.Letošnja epidemija je na Nigello delovala spodbujajoče. Začela je objavljati kuharske nasvete po spletu ter med zaprtjem države napisala novo kuharico Cook, Eat, Repeat, ki bo izšla 29. oktobra. Novembra se bo na BBC Two in BBC iPlayer začela tudi nova kulinarična oddaja z enakim imenom, ki jo seveda vodi prav Nigella.