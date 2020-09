Podrla rekord najdaljše samozadovoljevalne scene na televiziji

Igralka, ki je javnosti najbolj znana po vlogi v kultni britanski seriji Dr. Who, je podrla rekord v najdaljšem samozadovoljevanju na britanski televiziji, piše Metro. Nekdanja pop zvezdnica se samozadovoljuje sedem minut in štiri sekunde med četrto epizodo serije I Hate Suzie, v kateri igra lik propadle pop zvezde, ki ji hekerji uničijo kariero, potem ko so objavili fotografije njene golote.»Ženske, ki se samozadovoljujejo, so redko vidne na televiziji in zato je resnično osvežitev videti tako dolgo in barvito sceno,« je za The Sun povedal vir. »Billie je ena od producentk serije in je bila vztrajna pri uresničevanju tega,« je dodal.V intervjuju za Radio Times je igralka razkrila, da je zelo ponosna nase. »Nekdo mi je rekel, da sem prva ženska, ki je doživela orgazem na BBC, in tega sem vesela.«Scena je kmalu postala predmet razprave na twitterju, nekateri gledalci pa so poudarili, da menijo, da to ne bi smelo biti povezano s pojmom pornografije. »Zakaj vsi govorijo o samozadovoljevalni sceni, kot da gre zgolj za čisto pornografijo? Gre za raziskovanje psihe in spolne identitete glavne junakinje,« je zapisal neki komentator.