Počutili se boste stari: toliko let je dopolnil zvezdnik filma Sam doma

Igralecje zaslovel kotv božičnih filmih Sam doma. Zvezdnik kultnega filma, ki je svojo filmsko kariero začel že pri štirih letih, je dopolnil 40 let. »Zdravo družba. Bi se radi počutili stari? Dopolnil sem 40 let. Ni za kaj,« je hudomušno napisal na Twitterju in pripisal, da je morda zdaj čas za krizo srednjih let. Culkin zato razmišlja, da bi začel deskati na vodi.Slavni igralec je film Sam doma posnel, ko je bil star komaj 10 let. Kasneje je posnel še nekaj drugih filmov, proglasili pa so ga tudi za najuspešnejšega otroškega igralca po. Culkin je tako že zgodaj služil ogromne količine denarja, kar pa ni vedno znal obrniti sebi v prid.Dolga leta se je boril z odvisnostjo od drog, tabletk in alkohola, kar je močno poslabšalo njegovo duševno in fizično zdravje. Številni oboževalci so si oddahnili, ko se je znova postavil na noge.