Počečkal bi ves planet

Za nekatere je izvirna in zanimiva, za druge strašljiva in neokusna. Toda Sam Cox in njegova žena Alena sta navdušena nad svojim novim domom, dvorcem, ki ga je 28-letni umetnik prekril s čečkarijami. Do zadnjega milimetra, tako zunanjost kot notranjost.

Niti milimetra ni izpustil

Zakonca Cox se bosta v kratkem vselila. FOTO: Instagram

Za nepremičnino je Cox odštel poldrugi milijon evrov, in čeprav bi si lahko privoščil katerega koli notranjega oblikovalca ali izbral kateri koli modni slog, se je odločil, da bo dom, v katerem bosta v kratkem zaživela z življenjsko sopotnico, popolnoma odseval njegov odštekani okus. Dvorec se je za nekaj let prelevil v neposlikano platno in se zdaj predstavil v povsem drugačni podobi: popolnoma počečkan, Cox ni izpustil niti postelje, kopalne kadi, stopnic ... Kot je pojasnil, je preprosto sklenil slediti svojim sanjam iz otroštva, ko se nikoli ni ločil od likovnih pripomočkov in prekril vsako prosto površino, dokler ga niso starši okarali. A tokrat si je dal duška in brez zavor, po trenutnem navdihu, slikal je po stenah, zunanjih zidovih, pohištvu, ograjah, instalacijah. No, rdečo nit je le začrtal, vsak prostor krasi posebna tematika. Tako je kopalnica v morskih vzorcih, spalnica je sanjava, na stopnicah se prepletajo pekel in nebesa. Porabil je 900 litrov bele barve, 401 pločevinko črne barve v razpršilu, 286 steklenic črne barve za slikanje in goro slikarskih ter risarskih pripomočkov.

Kopalnica je v morskih vzorcih, spalnica je sanjava, na stopnicah se prepletajo pekel in nebesa.

Skupno je v čečkarije prekril 12 prostorov, projekt pa je dokumentiral s skupno 2000 fotografijami, ki jih ponosno objavlja na družabnem omrežju. Čeprav je hiša zdaj umetnina, pa je ne bo odprl za javnost, odgovarja Sam mnogim, ki bi si radi počečkano mojstrovino ogledali v živo. No, nad končnim izdelkom niso vsi navdušeni, denimo nekdanji lastniki hiše, ki jim je moral​ Cox ob nakupu zagotoviti, da nepremičnine ne ob počečkal. A umetnik se požvižga na očitke, prav tako pa naznanja, da je to šele začetek: »Moje sanje so počečkati ves planet!«