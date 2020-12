Pocahontas aretirali zaradi nasilja

Lik pogumne indijanske princese je oboževala.

V filmih običajno upodablja pozitivne like.

Disneyjeva pravljica o pogumni indijanski princesi Pocahontas, ki se znajde v precepu, ali naj sledi srcu ali naj bo zvesta svojim prednikom, pred četrt stoletja ni očarala le ljubiteljev animiranih celovečercev, pač pa tudi igralko, ki je pravljični junakinji posodila svoj glas. »Od vseh Disneyjevih junakinj je najmočnejša. Pocahontas ne čaka križemrok na svojega princa. Nasprotno, Johna Smitha, v katerega se zaljubi, celo reši pred smrtjo. Neodvisna je in odločna. In četudi dobro ve, kdo je, še vedno posluša nasvete plemenskih starešin,« je svoj alter ego opevala Irene, ki pa je v resničnem življenju očitno svetlobna leta oddaljena od svoje risane junakinje. V zgolj treh dneh je namreč kar dvakrat prišla navzkriž z zakonom in pristala za zapahi. Obakrat je bila vidno pijana in nasilnega razpoloženja.Veseli december se za igralko, po kateri se preteka kri ameriških domorodcev, nikakor ni začel zgledno, temveč nasilno in pod vplivom alkohola. Zato se je kar dvakrat treznila na policijski postaji. Sprva se je – zakaj, ve le ona – pojavila pred domom bivšega moža, začela divje zvoniti in tolči po vratih. Naposled jo je spustil čez hišni prag, vendar temnolaske to ni pomirilo. Nasprotno, njena jeza se je še razplamtela, začela je kričati, težke besede so menda v prvi vrsti letele proti njenemu 17-letnemu sinu, ki ga je, ko jo je poskušal pomiriti, začela tepsti in brcati. »Poglejte, belce so poslali pome!« je zatulila s pasom v rokah, ko je zaradi prijave o družinskem nasilju v spor posegla policija. »Že na prvi pogled se je videlo, da je pijana. Zaudarjala je po alkoholu, komaj je stala na nogah,« piše v policijskem poročilu in še, da se je možem postave upirala z vsemi štirimi, ko so jo poskušali strpati v policijski avto. Obtožbi za družinsko nasilje se je pridružila še obtožba zaradi upiranja aretaciji.Noč je preživela v priporu, po položeni varščini pa naslednji dan že zakorakala na svobodo. Toda namesto da bi se Irene iz tega kaj naučila, je vajo ponovila. Le da si za tarčo ni izbrala lastne družine, pač pa nič hudega slutečega hotelskega uslužbenca na recepciji. Znova je morala posredovati policija in spet se je do policistov vedla nasilno. Čeprav je drobna, so jo komaj zmogli ukrotiti, ji nadeti lisice in jo zvleči na policijsko postajo. Ponovno. Le da so bile obtožbe proti zvezdnici zdaj milejše, zgolj zaradi pijanosti in razgrajanja.