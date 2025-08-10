POBEGLA NEVESTA

Komu je Julia Roberts tik pred poroko dala košarico? Pobegnila je z njegovim najboljšim prijateljem

Bila sta zlati par Hollywooda, potem se je vse končalo.
Fotografija: FOTO: Tristan Fewings/Gettyimages
FOTO: Tristan Fewings/Gettyimages

M. Fl.
10.08.2025 ob 15:00
M. Fl.
10.08.2025 ob 15:00

Julia Roberts ni pogosto javno govorila o tej zvezi, a dolgo, preden je leta 1999 z Richardom Gerom posnela film Pobegla nevesta, je v resničnem življenju to res postala in tri dni pred usodnim da odpovedala poroko, piše Glossy.rs.

Glavni moški lik v tej zgodbi je igralec Kiefer Sutherland, ki ga je spoznala leta 1990 med snemanjem filma Tanka linija smrti.

V času, ko sta se spoznala in začela razmerje, je bil Kiefer še poročen s Camelio Kath, od katere se je istega leta ločil, Julia pa je malo prej razdrla zaroko z Dylanom McDermottom.

Prvič sta se kot par javno pojavila na podelitvi zlatih globusov leta 1991, kjer so ju hitro razglasili za zlati par Hollywooda.

Takrat je ona povedala: »Sva zaljubljena in delava skupaj. To je življenje. Ničesar več si ne moreš želeti.«

Čeprav so krožile govorice, da jo je Kiefer prevaral, kar je domnevna ljubica razkrila medijem, sta se vseeno zaročila.

Poroka je bila načrtovana za 14. junij 1991, zgodila naj bi se na odru studia Twentieth Century Fox, pred približno 150 gosti.

Toda tri dni pred dogodkom je Julia vse odpovedala. Na dan, ko bi se morala poročiti, so jo opazili med kosilom s Patrickom Jasonom, Kieferjevim najboljšim prijateljem.

Ona je nato z njim odletela na Irsko in začela kratko razmerje, ki je trajalo do leta 1992.

Kiefer je pozneje izjavil: »Ta kača se je pretvarjala, da je moj prijatelj, v resnici je ves čas osvajal moje dekle.«

V intervjuju za E!Online leta 2006 je igralec dejal, da ga je najbolj prizadelo to, da mu Patrick ni sam povedal, kaj se dogaja:

»Presenetilo me je, da me ni nikoli poklical in povedal, da se je zaljubil vanjo. Namesto tega sem to izvedel od tujca.«

Kasneje je pojasnil, da sta bila z Julio mlada in zaljubljena in da je ona ravnala pošteno:

»Mislim, da je bila iskrena do sebe. Poroko je odpovedala, ker ni bila prepričana in to je terjalo pogum. Bila sva pod velikim pritiskom. Bila je ogromna zvezda in vse skupaj je preraslo v medijski spektakel.

A imela je moč, da je rekla: ne želim si tega

Julia Roberts nikoli ni govorila o ljubezenskem trikotniku niti o tem, zakaj je zapustila Kieferja. V intervjuju za Rolling Stone leta 1994 pa je izjavila:

»Prebrala sem vse mogoče, da sem ga zapustila nekaj dni prej, nekaj ur prej, nekaj minut prej.

A resnica je, da ni stal pred oltarjem, ni bilo dan prej, ni izvedel prek televizije, vendar čeprav to ponovite še tako pogosto, ljudje tega preprosto nočejo slišati.«

