Po ženini smrti objokuje še nečaka

Poklicno se ne more pritoževati. Kariera hollywoodskega zvezdnikanamreč teče kot po maslu, kar ne dokazuje le kup kinouspešnic, pod katere se je podpisal, ampak tudi dve oskarjevski nominaciji, s svojo prvo za film Vročica sobotne noči pa se je v zgodovino filma zapisal celo kot eden najmlajših nominirancev. A skoraj kot diametralno nasprotje je igralčeva zasebnost, v kateri doživlja udarec za udarcem.Pred 11 leti je izgubil sina, tedaj starega le 16 let, ko je med epileptičnim napadom usodno udaril z glavo kopalno kad.Letos pa je smrt v njegovi družini kosila še dvakrat. Prvič julija, ko je boj z rakom na dojkah, ki ga je bila tiho in daleč od javnosti, izgubila njegova ljubljena žena. Komaj dva meseca pozneje, konec septembra, pa je zaradi javnosti nerazkritih vzrokov umrl še zvezdnikov nečak, star 52 let.Svojega megaslavnega strica je Sam, ki se je rodil Johnovemu starejšemu bratu, koval v zvezde. Izjemno je bil ponosen na krvno vez s hollywoodskim težkokategornikom, in morebiti je zato tudi sam zavil v filmske vode. Četudi ne v igralske in še zdaleč ne tako uspešno. Bil je namreč nič kaj uspešen scenarist, ki bi se brez stričeve pomoči le stežka prebijal iz meseca v mesec.»Živim v majhnem enosobnem stanovanju, komaj se prebijam. Stričev denar mi je resnično v pomoč,« je pred petimi leti povedal, da mu John pomaga z mesečnimi nakazili v višini 1500 evrov. A če mu je Travolta finančno olajšal življenje, pa bi bil posredno skoraj soodgovoren za nečakovo smrt pred 13 leti. Tudi Sam je namreč začel slediti vodilom scientologije, katere član je hollywoodski igralec že od sredine 70. let prejšnjega stoletja, a je bila kontroverzna religija, precej priljubljena v hollywoodskih krogih, za Sama preveč.»Scientologija me je skoraj ubila. Je psihološka vojna, ki ti sčasoma pride do živega. Pri meni so stvari tako ušle nadzoru, poskušal sem skočiti z losangeleškega mostu in se ubiti,« je priznal poskus samomora leta 2007, po katerem je za 28 dni pristal pod nadzorom na psihiatriji.Travolta je torej že dodobra izkusil bolečino ob smrti najbližjih. Ko je pred dobrima dvema mesecema sporočil, da je zaradi raka tiho odšla njegova Kelly, s katero sta bila poročena dolgih 29 let, se je zaradi velikanske izgube odločil, da se nekoliko umakne iz norišnice sveta. In je tudi v resnici izginil z vseh družabnih omrežij, na instagram pa se je vrnil komaj pred dnevi, ko bi morala njegova Kelly praznovati 58. rojstni dan.»Vse najboljše, ljubica. Našel sem poročno sliko mojih staršev in je lepo ob njuni videti tudi najino,« je zapisal in na zid nalepil kolaž poročnih slik dveh generacij. A medtem ko naj bi šlo Johnu po ženini smrti kolikor toliko v redu, kot je glede na okoliščine pač lahko pričakovati – tako je vsaj zatrdila njegova prijateljica–, je bila smrt sina tista, po kateri si verjetno nikoli ne bo povsem opomogel. »Jettova smrt je bila najhujša stvar, ki se je zgodila v mojem življenju. Nisem vedel, ali bom preživel,« je lani priznal še vedno skrušeni oče. »Najhujše na svetu je, ko izgubiš otroka.«Ob tem, da Jetta ni le izgubil, tudi z bolečino se ni mogel soočati v samoti, ampak se je moral ukvarjati še z napadi tabloidov. Če spomnimo, Jett je umrl leta 2009 na Bahamih, kjer so preživljali božično-novoletne praznike. Po mladeničevi tragični smrti so se žalujoči starši znašli v vrtincu krutih kritik, da sta za sinovo smrt deloma soodgovorna, saj prej svetu nista priznala, da sta imela avtističnega sina. Tudi ker si kot člana scientološke cerkve tega še sama nista v celoti priznala, saj njuna religija v avtizem ne verjame, zaradi česar naj bi Jetta prikrajšala za ustrezno zdravljenje.