Po veliki tragediji: Melania Trump deležna brutalnih kritik

Melania Trump je bila zaradi objave na omrežju X, kjer je ob katastrofalnih poplavah v Teksasu prizadetim poslala le misli in molitve, deležna ostrih kritik.

Potem ko je reka Guadalupe izjemno hitro narasla kar za osem metrov in zaradi silovitih poplav vzela življenje najmanj 51 oseb, po prvih podatkih pa jih je bilo več deset pogrešanih, med njimi 27 deklic iz poletnega tabora v okrožju Kerr, je v objavi zapisala:

»Moje srce je v teh težkih trenutkih z vsemi starši v Teksasu. V svojih mislih sem z vami in vam pošiljam molitve za moč, tolažbo in vztrajnost.«

A njene besede niso bile toplo sprejete. Kritiki so jo takoj napadli, češ da misli in molitve niso dovolj, sploh ne ob dejstvu, da je njen mož, Donald Trump, močno znižal proračun za zvezne agencije, kot sta NOAA (Ameriška uprava za oceane in atmosfero) in NWS (Nacionalna meteorološka služba), ki se ukvarjajo s prognozami in odzivom na naravne nesreče.

Opozorila pred smrtonosnimi posledicami

Še preden so Teksas prizadele uničujoče poplave, je pet nekdanjih direktorjev Nacionalne meteorološke službe predsedniku Trumpu poslalo pismo, v katerem so ga opozorili, da bodo nadaljnji proračunski rezi odgovorni za izgubo življenj.

»Naša najhujša nočna mora je, da bodo meteorološki uradi tako podhranjeni s kadri, da bodo po nepotrebnem izgubljena življenja,« so zapisali.

Val ogorčenja na omrežju X

Po objavi ameriške prve dame so se hitro zvrstili odzivi. Hindustan Times navaja nekaj najodmevnejših:

»Kdaj bo predsednik ZDA sploh kaj povedal? Razumem, da tokrat ni vse okoli njega, ampak resno???«

»Zakaj te še niso deportirali?«

»Namesto molitev raje pošlji nazaj denar, ki sta ga ti in tvoj mož izmaknila ameriškim državljanom.«

»Se boš opravičila za Trumpovo uničenje NOAA in NWS? Koliko življenj bi lahko rešili s pravočasnimi opozorili! Ali bi bil to že socializem?«

»Povej Donnyju, naj denar vrne FEMA in NOAA. Molitve ne pomagajo prav dosti.«

Trump je poplave označil za grozljive in šokantne ter napovedal, da bo zvezna vlada podprla Teksas.

Na družbenem omrežju Truth Social je zapisal:

»Z Melanio moliva za vse družine, prizadete v tej grozljivi tragediji. Naši pogumni reševalci so na delu in delajo tisto, kar najbolje znajo. Gospod, blagoslovi družine in blagoslovi Teksas.«