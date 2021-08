Po treh mesecih spet skupaj

Po treh mesecih videoklicev je princesa Charlene moža in otroka končno videla tudi v živo in vse tri močno stisnila v objem. Med pogostimi intervjuji, ki jih je dala različnim medijem, tako afriškim kot evropskim, je večkrat poudarila, kako zelo pogreša svoja šestletna dvojčka Gabriello in Jacquesa, za moža pa je dejala, da je njena skala in da ne ve, kako bi brez njega in njegove podpore zdržala mesece, ko se ni mogla vrniti domov. V Republiki Južni Afriki je princesa Charlene, kot smo že pisali, pomagala nosorogom, ko je nenadoma zbolela in morala na operacijo sinusov, zdravniki pa so ji svetovali, naj ne seda na letalo, dokler ne bo povsem ozdravela. Od operacije so minili že vsaj štirje meseci, 43-letna Charlene pa je še vedno v Afriki, zato so vedno glasnejše govorice, da je zakona med monaškim princem in nekdanjo plavalko konec. Albert o vsem skupaj molči, Charlene natolcevanja zanika, kako srečni so, pa je poskušala dokazati tudi s fotografijami ponovnega snidenja. Tokratni obisk je šele drugi, odkar je Charlene v Afriki, prvič so Albert in otroka k njej prileteli junija. Charlenini sledilci, s katerimi je delila fotografije, si niso mogli pomagati, da ne bi opazili nekoliko nenavadne pričeske male Belle, kot Charlene ljubkovalno kliče Gabriello, njena mama pa je že v objavi pojasnila, da je trikotni frufru posledica Bellinih poskusov, da se ostriže sama. »Oprosti, moja Bella, po najboljših močeh sem se potrudila, da bi pričesko popravila,« je dodala Charlene. Kako dolgo bo družina skupaj, ni znano, kakor tudi ne, ali se bo Charlene, ki je v Republiki Južni Afriki sicer rojena, tu je preživela večji del življenja, v Monako vrnila z njimi.

