Po treh letih princesa na prostosti

Po treh letih v zaporu sta savdska princesa Basmah Saud bin Abdulaziz Al Saud in njena hči Souhoud Al Sharif pred dnevi končno svobodno zadihali. »Obe dami sta bili izpuščeni iz zapora in sta že prispeli v svoj dom v kraju Džida. Počutita se dobro, a bo princesa preventivno poiskala zdravniško pomoč. Je utrujena, a dobre volje ter hvaležna, da je končno spet lahko objela svoje sinove,« je ob tem dejal princesin pravni svetovalec Henri Estramant. Savdske oblasti dogodka niso komentirale, kakor tudi niso komentirali princesine aretacije.

Je utrujena, a dobre volje ter hvaležna, da je končno spet lahko objela svoje sinove.

Šestinpetdesetletnica je sicer konec februarja 2019 nameravala odpotovati na zdravljenje v tujino, a so jo tik pred tem priprli in obtožili, da je poskušala ponarediti potni list. Obtožbe so pozneje preklicali, niso pa princese in njene odrasle hčerke, ki ni bila uradno obtožena ničesar, izpustili iz pripora, temveč so obe premestili v zapor Al-Ha'ir. Iz njega se je eno leto pozneje princesa oglasila na družabnem omrežju in družino ter borce za človekove pravice prosila, naj ji pomagajo na prostost, saj da nujno potrebuje zdravstveno oskrbo. Ni ji uspelo. Prav tako nihče še zdaj ne ve, zakaj sta morali mama in hči za tri leta v zapor.

Princeso so sprva obtožili, da je poskušala ponarediti potni list.

Basmahina družina je prepričana, da je bila princesa, ki je aktivistka in zagovornica pravic žensk ter pogosto kritizira oblast v Savdski Arabiji, oblastem pač trn v peti in izmislili so si razlog, da jo odstranijo, ker je bila takrat po naključju z njo tudi njena hči, pa so pograbili še njo. »Souhoud ni kriva prav ničesar, v zaporu je pristala samo zato, ker se je znašla v nepravem času na nepravem mestu ter seveda, ker je njena mama aktivistka. To je nedopustno,« je medijem dejal eden od članov princesine družine.