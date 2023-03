Po treh letih poroka: nečakinja princese Diane vzela osebnega trenerja

Štirinajst let potem, ko sta se na jugu črne celine spoznala in zaljubila, sta si v Cape Townu večno zvestobo obljubila lady Amelia Spencer in Greg Mallett. Nečakinja pokojne princese Diane fotografij s poroke, ki je bila po besedah povabljencev spektakularna, neverjetno romantična in prečudovita, še ni delila, nekaj dni pred velikim dogodkom je na družabnem omrežju objavila le fotografijo zaljubljenega para in ob njej zapisala: »Še malo.«

Nekaj dni pred poroko sta objavila skupno fotografijo. FOTOGRAFIJI: Instagram

Manekenka in njen postavni izbranec, osebni trener in guru fitnesa, sta se zaročila že pred slabimi tremi leti, a sta morala zaradi pandemije in z njo povezanimi ukrepi poroko prestaviti. Na vsak način sta se namreč hotela vzeti v Republiki Južni Afriki, ki ima v njunih srcih prav posebno mesto. »To nama res veliko pomeni. Tukaj sva zadnjih 14 let skupaj odraščala, vsi najlepši trenutki, ki sva jih doživela kot par, so se zgodili tukaj, seveda se želiva tudi poročiti tukaj,« je pred časom za britansko revijo povedala lady Amelia, ki se je z družino iz Velike Britanije preselila leta 1995, da bi pobegnili pred paparaci in vsiljivimi novinarji, ki so bili povsem obsedeni z Amelijino teto princeso Diano in so nadlegovali tudi njene sorodnike.

Tukaj sva zadnjih 14 let skupaj odraščala, vsi najlepši trenutki, ki sva jih doživela kot par, so se zgodili tukaj.

Ko sta se njena mama Victoria in oče Charles Spencer dve leti pozneje ločila, se je slednji vrnil v domovino, Victoria pa je z njunimi štirimi otroki ostala na drugem koncu sveta. Amelia in njen dragi sta za poroko izbrala luksuzno vilo na vrhu hriba na obrobju Cape Towna s čudovitim razgledom, a slavje se je začelo že večer prej. Ob sončnem zahodu sta svate pričakala v vili ob morju, kjer so se zabavali dolgo v noč.