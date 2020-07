Po tračih o nezvestobi na skrivaj postala mama in oče

Osebni Arhiv Bili so družinica treh, zdaj se jim je pridružil še sinko številka dve. FOTO: Osebni Arhiv

Govorice nezvestobe

2012.

sta si izmenjala poročne zaobljube.

V teh dneh se pri sveže povečani družinici mudi tudi igralkina mama Kimberly, ki uživa v družbi že dveh vnučkov.

Marca stainskoraj izginila z obličja Zemlje. Pred koronavirusom, ki lomasti po svetu, sta se s svojim petletnim sinkomskrila v odmaknjeno idilo njihove počitniške hiše sredi divjine v gorati ameriški zvezni državi Montana. Očitno pa se zvezdniška zakonca nista skrila le pred nevarno boleznijo, pač pa tudi, da zavarujeta svojo skrivnost.Da je v lepotičinem trebuščku spet klilo seme njune ljubezni, ki sta ga več kot uspešno skrivala vse do poroda. In čeprav o Jessicinem blagoslovljenem stanju ni bilo niti besedice, je zdaj zašuštelo, da sta zaljubljenca že pretekli teden pozdravila še četrtega člana svoje družine. Vnovič sinka.Sredi gorate montanske narave sta bila varna tako pred okužbo kot pred radovednostjo javnosti, ki je nista potešila niti z objavljanjem fotografij. Skoraj v celoti je zvezdniški par začasno namreč izginil tudi z družabnih omrežij, saj sta z oboževalci v preteklih mesecih delila le peščico fotografij, velik del katerih so bili zgolj fotografski utrinki njune preteklosti. Tistih nekaj svežih pa je bilo tako spretno posnetih, da se je igralko videlo le od pasu navzgor.Torej niti najmanjšega namiga, da bosta zibala. Zatorej je novica, da je Silas postal starejši bratec, prišla kot veliko in povsem nepričakovano presenečenje. Sploh če se spomnimo, da se je njun navzven idilični zakon pred manj kot devetimi meseci znašel na velikanski preizkušnji, ko so v javnost pricurljale fotografije Justinovega veliko pretesnega prijateljevanja in stiskanja s soigralkoLanskega decembra je počilo. Kateri koli tabloid je Bielova odprla, povsod govorice o ljubezenski aferi njenega dragega z Alisho, s katero je Justin tedaj snemal film Palmer. Govorice o nezvestobi so se napajale v fotografijah popivanja po koncu snemalnega dne, pri čemer je objektiv paparaca ujel prenekatere vroče poglede, preplet prstov, Justinovo roko na Alishinem kolenu.A četudi se Justin na začetku za šepet in kazanja s prstom ni zmenil, je dva tedna pozneje vendar prekinil molk in v nasprotju s svojo dotedanjo prakso naslovil govorice. Jih zavrnil kot neutemeljene, da se je zaradi preveč kozarčkov sicer obnašal neprimerno za zakonskega moža, a da drage nikoli ni prevaral. Jessica pa je njegovo javno opravičilo očitno sprejela, morda tudi ker ji je pod srcem tedaj že raslo novo življenje. Zdaj pa sta z Justinom dokončno obrnila nov list. Še več, začela pisati novo poglavje s še otročičkom številka dve.