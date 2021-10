Po strašni tragediji se je oglasil igralec: Srce se mi trga ...

Ves svet pretresa tragični dogodek, do katerega je prišlo med snemanjem novega filma Rust. Igralec Alec Baldwin je sprožil rekvizitno pištolo, s katero je do smrti ustrelil 42-letno direktorico fotografije Halyno Hutchins. 48-letni režiser Joel Souza je bil med streljanjem ranjen in so ga takoj odpeljali v bolnišnico, ki pa jo je že zapustil.

Na tragičen dogodek se je popoldne po našem času odzval tudi igralec Alec Baldwin, ki je dejal, da je njegovo srce zlomljeno in da v celoti sodeluje s policijo pri preiskavi. Na Twitterju je objavil tudi sledeče srce parajoče besede: »Ni besed, s katerimi bi izrazil svoj šok in žalost v zvezi s tragično nesrečo, ki je vzela življenje Halyne Hutchins, žene, matere in naše zelo občudovane sodelavke.« Dodal je še, da se mu trga srce, ko pomisli na njeno družino in vse, ki so jo poznali in ljubili.

Kako je prišlo do tragedije, pristojni še niso razkrili, saj policijska preiskava še poteka. Predvidoma bo več znanega v prihodnjih dneh.