Po štirih stoletjih je konec

Deli nekaterih palač so hkrati muzeji in nekdo mora za vse razstavljene predmete skrbeti. FOTO: Royal Collection Trust

Sklad, ki skrbi za največjo zasebno zbirko umetnin na svetu, je letos izgubil okrog 70.000 evrov.

Koronakriza je udarila skorajda vsa področja gospodarstva, ogromno ljudi je izgubilo službe, prizaneseno pa ni niti kraljevi družini in ljudem, ki jih ta zaposluje. Po več kot 400 letih so bili na britanskem dvoru zaradi izpada financ primorani ukiniti delovno mesto glavnega skrbnika kraljeve umetniške zbirke.Ustvaril ga je angleški kralj, ki je Angliji, Škotski in Irski vladal med letoma 1625 in 1649. Ker je sklad, ki skrbi za kraljevo zbirko, največjo zasebno zbirko umetnin na svetu, letos zaradi omejitev in prepovedi potovanj ter obiska galerij izgubil okrog 70.000 evrov, za nadaljnje nemoteno delovanje pa bi potreboval vsaj 20.000 evrov finančne pomoči, so tudi oni morali sprejeti nekaj težkih odločitev in odsloviti kar 130 zaposlenih.Med njimi je, ki je tako postal zadnji skrbnik kraljičinih umetnin. Njegovo delo in delo njegovih predhodnikov je bilo, da so skrbeli za dragocene slike in druge umetnine, ki so v lasti vladarja, za pravilno svetlobo in temperaturo v sobanah različnih palač, kjer so razobešene in spravljene, jih redno restavrirali in podobno.Če se delo morda zdi enostavno, pa je vse prej kot to. V kraljevi zbirki je namreč več kot milijon raznih umetnin, od slik in risb, kipov, fotografij do starinskih kosov pohištva, dokumentov, knjig, porcelana in srebrnine. Shawe-Taylor, ki je bil pri kraljevih zaposlen od leta 2005, pred tem pa je bil direktor galerije v Dulwichu, je, kot so sporočili iz Buckinghamske palače, z delodajalcem sporazumno prekinil delovno razmerje in sprejel odpravnino, koliko znaša, ni znano.