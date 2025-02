Po šokantni smrti slavnega igralca pricurljale srhljive podrobnosti o truplih

Policija v ameriški zvezni državi Nova Mehika je v četrtek nadaljevala preiskavo smrti slavnega 95-letnega filmskega igralca Gena Hackmana in njegove 63-letne soproge. pianistke Betsy Arakawa. Obe trupli so našli v njuni hiši v Santa Feju, na nobenem pa niso odkrili očitnih sledov nasilja, poroča televizija ABC.

Trupli je v sredo odkril oskrbnik posestva, ki je o tem obvestil policijo. Začetna preiskava je pokazala, da sta igralec in soproga umrla pred več dnevi, saj sta trupli že nakazovali znamenja razpadanja.

Gene Hackman velja za enega od najuspešnejših igralcev vseh časov. Med drugim je zaigral v filmih Francoska zveza, Bonnie in Clyde ter Veličastni Tenenbaumi. Svojo prvo večjo vlogo je odigral v drami Lilith leta 1964, kjer je pred kamero stal skupaj z Warrenom Beattyjem. Tri leta kasneje sta zaigrala tudi v filmu Bonnie in Clyde. Hackman je za vlogo Clydovega brata takrat prejel svojo prvo nominacijo za oskarja za najboljšega stranskega igralca. Ko je za vlogo v filmu Francoska zveza (1971) prejel še oskarja za glavno vlogo, se je njegova filmska kariera začela strmo vzpenjati. Sledili so filmi, kot so Ptičje strašilo (1973), leto kasneje Prisluškovanje ter uspešnici Firma (1993) in Škrlatna plima (1995).

Hackman na tleh v preddverju, truplo žene na tleh v kopalnici

Nazadnje so ju videli živa pred dvema tednoma, policijsko poročilo laže, da je bil Hackman na tleh v preddverju in je kot kaže padel nenadoma. Truplo Arakawe so našli na tleh v kopalnici, okrog pa raztresene tablete zdravila na recept. Imela sta tri nemške ovčarje, od katerih so enega našli mrtvega v kletki ali ogradi v hiši, drugi je bil živ poleg trupla Arakawe, tretji pa prav tako živ na dvorišču. Gasilci so poročali, da ni bilo nobenih znamenj uhajanja plina, uvodni izidi obdukcije pa na truplih niso odkrili zunanjih znamenj nasilja.