Po snemanju si je živce mirila z viskijem

"Snemanje nekaterih prizorov me je zaradi njihove resničnosti prestrašilo do obisti.''

Upoštevala je nasvet, da kozarček pomirja.

Emily Blunt insta pred dobrimi tremi leti, bilo je aprila 2018, s filmom, ki za preživetje zahteva popolno tišino, dvignila ogromno hrupa. Srhljivka Tiho mesto, pri kateri sta se zvezdniška zakonca prvič združila pred in tudi za filmskimi kamerami, se je zavihtela v deseterico naj filmov tistega leta, ob izjemnem odzivu gledalcev pa mu je zaploskala tudi kritiška srenja, saj je bil film v kategoriji mešanja zvoka nominiran za oskarja in bafto, v dirko za zlati globus pa je šel zaradi najboljše glasbene podlage.Glede na slavospeve je bilo nadaljevanje pričakovano in zdaj so ga le začeli predvajati v kinih. Vnovič udarno, saj se je po prvih treh dneh predvajanja zavihtel na srebrno mesto najbolj dobičkonosnih filmov tekočega meseca. A kot ob gledanju verjetno zadržujejo dih in si morebiti privoščijo tudi krik groze ali dva gledalci, tako je že med snemanjem želela kričati tudi Emily. A je morala molčati – tako namreč veli scenarij –, napetost in grozo zadrževati v sebi, sprostila pa ju je šele po koncu snemalnega dne ob pomoči viskija. »Z Johnom sva pila precej viskija. Le tako sva po koncu stresnih snemalnih dni lahko nekoliko pomirila živce.« Skrivni recept za sproščanje je zvezdnici že zdavnaj razkrila njena mama.Če želijo preživeti, morajo ostati popolnoma tiho. To je v osrčju zgodbe prvega filma, ko mora štiričlanska družina, ki je preživela apokalipso, živeti v popolni tišini, če ne želijo, da jih v pest dobijo temačne sile. Vse morajo početi brez enega samega zvoka, se sporazumevati le v znakovnem jeziku, podobno tudi v nadaljevanju, ko vsak zvok, glasnejši od najtišjega šepeta, na njihov prag privabi pošasti. Čeprav bodo zdaj hitro spoznali, da niso zgolj bitja temačnih sil tista, ki jih lovijo. »Po koncu snemanja sem domov prihajala prekrita z blatom in krvjo. Zasvinjana od glave do peta. Ko je za tabo tako nabito poln dan, fizično in čustveno izčrpavajoč, z viskijem ne moreš zgrešiti. Ta je tedaj tvoja najboljša izbira,« je povedala zvezdnica, ki je težke dni z možem zaključevala najbolje, kot je znala. »Viski uravnoteži stvari. Že v najstniških letih, kadar sem v šoli ali kje drugje doživela kak pretres, mi je mama vselej ponudila požirek viskija. Vedno mi ga je dala iz dedkove steklenice.« A čeprav jo na pitje te rjavkaste žgoče tekočine vežejo tudi nostalgični spomini na mladost in dedka, vseeno ni nikoli postala velika poznavalka. To vlogo ima v igralkini družini mož John.Prebroditi snemanje je zvezdnici deloma pomagal viski, delno pa tudi to, da si je doma poiskala varen, tih kotiček, kamor se je skrila pred vsemi in vsem. »Snemanje nekaterih prizorov me je zaradi njihove resničnosti prestrašilo do obisti. V snemanju, ko se prelevim v drug lik, običajno najdem pobeg pred resničnostjo, a tokratni film me je prisilil, da sem se soočila z nekaterimi lastnimi strahovi,« zato je doma pogosto poiskala miren prostor. »Tega si ne privoščim pogosto, tudi ker hiša običajno ni prazna,« je dejala mati dveh, ki pa si je tokrat vseeno vzela čas zase, se zaprla v sobo in brala. »To je redkost v mojem življenju, ki pa jo obožujem.« Tokrat jo je tudi potrebovala.Tiho mesto 2 se je po nekaterih državah sveta začelo šele vrteti, k nam prihaja predvidoma konec meseca, v načrtu in celo zgodnji fazi predprodukcije je tudi že spin-off filma. Za tretji del iz nastajajoče franšize se na režijski stolček sicer ne bo kot pri prvih dveh usedel Krasinski kot tudi ne bo pisal scenarija, ti nalogi je prevzel. O zapletu ni še nič znanega, zgolj to, da ne bo neposredno nadaljevanje zgodbe družine Abbott, ki je v središču zlovešče tihega dogajanja prvih dveh filmov, vseeno pa je studio Paramount najavil, da naj bi tretji film v novi preobleki prišel v kine spomladi leta 2023.