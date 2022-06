Po smrti princese Diane jo je zasovražil ves svet, šele zdaj je jasno, kakšna oseba je Camilla v resnici

Po tragični smrti princese Diane mnogi niso mogli niti slišati imena ljubice, danes žene princa Charlesa, ne da bi pri tem občutili sovraštvo. Camilla Parker Bowles še danes ni ravno priljubljena, a zdi se, da ji naklonjenost Otočanov počasi raste, mnogi pa ugibajo, da bi lahko bila nova kraljica.

Kraljevi fotograf Arthur Edwards trdi, da je vojvodinja Cornwalska prijaznejša in dostopnejša kot pokojna princesa Diana. »Diana je mrtva že 25 let, tako da ljudje počasi pozabljajo in sprejemajo Camillo. In veste, kaj? Camilla je prijaznejša od Diane, z njo je lažje. Diana je bila pogosto slabe volje in takrat ni govorila niti z lastno mamo niti z vojvodinjo Yorško (Sarah Ferguson), s katero sta imeli smešne prepire. Tega pri Camilli ne boste doživeli,« je Arthur povedal za revijo Stellar.

Princ Charles in Camilla sta se poročila 9. aprila 2005 na gradu Windsor, potem ko je njuno razmerje blagoslovila tudi kraljica Elizabeta.