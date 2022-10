Po smrti kraljice: prvi čustveni govor princa Williama (to pa sta storila Meghan in Harry)

Princ William se je udeležil vrha organizacije za zaščito divjih živali United for Wildlife Global Summit v Londonu, kjer je v govoru ostro obsodil nezakonito trgovino z živalmi in poudaril, da izginja vse več vrst živalskega sveta. »Naša narava je ena največjih dobrin. To je nekaj, kar sta me že v zgodnjem otroštvu naučila predana okoljevarstvenika dedek in oče. Prav tako me je v duhu varovanja narave vzgajala moja draga babica, ki jo vsi močno pogrešamo.« Dodal je: »Ob izgubah je v tolažbo misel, da s svojim delom nadaljujemo poslanstvo tistih, ki jih ni več med nami. Zato mi je v uteho vsakič, ko naredimo napredek v boju proti nezakoniti trgovini z živalmi.

