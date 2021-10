Po skrivni ohceti popoldanski dremež

V 38. leto, v katero je Freida Pinto stopila minuli teden, je indijska krasotica zakorakala kot poročena ženska! Igralka, pod njenim srcem že več mesecev raste sad njene ljubezni s fotografom Coryjem Tranom, in njen ljubljeni sta načrtovala poroko v krogu prijateljev in družine, a sta zaljubljenca očitno obupala nad čakanjem na čas, ko bodo zdravstvene razmere spet dopuščale sproščeno in brezskrbno druženje.

Zato sta na vrat na nos sklenila poročne zaobljube opraviti kar sama in skrivaj, kar se je izkazalo za najboljšo odločitev. »Bilo je popolno, absolutno popolno! Poročila sva se, nato pa se odpeljala domov in si privoščila popoldanski dremež.«

Z izbiro barv za zabavo ob prihodu dojenčka ni razkrila spola. FOTO: osebni arhiv

Še dodaten bonus je bil, da je nenadna in skoraj instantna poroka nadvse dobrohotno vplivala na njeno zdravje. »Neveste verjetno dobro vedo, da lahko od stresa pri načrtovanju lastne poroke dobijo čir na želodcu. In tega si nisem želela.​«

Predlani novembra se je nebo lepotici široko zasmejalo. Cory, s katerim sta vsaj uradno postala par le dobro leto prej, je v prepričanju, da je v temnolaski našel žensko svojega življenja, padel na koleno, Freida pa je v tistem hipu spoznala, da je on vse, kar si je kdaj želela, in njuna ljubezen vse, o čemer je sanjala. »Nenadoma je vse dobilo smisel!« je bila prepričana sveže zaročena igralka in začela načrtovati poroko.

A čeprav je priznala, da si želi čarobnega poročnega dne, je hitro razjasnila, da to zanjo ne pomeni velikanske, pompozne in veličastne indijske poroke, »želim nekaj majhnega in preprostega«, čeprav je to majhno in preprosto vseeno pomenilo nekaj večjega, kot si to zamišljamo v Evropi. A kakršne koli načrte je že delala, je po že nekaj mesecih nad njimi dvignila roke. »Ob zaroki sem bila prepričana, da bova imela pravljično poroko, nato pa se je zgodil covid-19. In se še kar dogaja. Spoznala sva, da lahko načrtujeva vse življenje, pa poročnih načrtov morda sploh ne bova mogla uresničiti. Zato sva se preprosto odpeljala do dvorane Honda Center v Anaheimu in se poročila. Bilo je popolno!«

2018. sta se prvič pokazala kot par.

Sodeč po igralkini najbolj nedavni objavi na instagramu že pred enim letom! »Tega nisva skrivala, kdor je vprašal, sva mu radostno povedala, da sva poročena. Nisva pa obešala na veliki zvon, raje sva ta čas izkoristila in v njem uživala.«

Zvezdnica je nekoč že povedala, da jo je s Coryjem seznanil prijatelj Aaron Paul, soigralec pri seriji The Path. Zdaj pa je še razkrila, da tega usodnega srečanja brez Aaronove trmoglavosti sploh ne bi bilo. Tedaj je bila namreč povsem zadovoljna s samskim statusom in je zmenek na slepo, čeprav je Aaron svojega prijatelja risal v še tako lepih barvah, gladko zavrnila.

»A je srečanje zorkestriral mojemu nasprotovanju navkljub. Dejal mi je, da me želi obdržati v svojem življenju za vselej, zato bom spoznala njegovega prijatelja Coryja.« Preostalo je vsem znana zgodovina.