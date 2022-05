Po skoraj dveh letih nekdanji kralj spet doma

Nekdanji španski kralj Juan Carlos se je po skoraj dveh letih skrivanja pred roko pravice vrnil v domovino. Iz Abu Dabija je v španski Vigo konec prejšnjega tedna priletel z zasebnim letalom, na letališču pa ga je pričakala le 58-letna hči Elena, njegove žene Sofie, s katero sta ravno pred dobrim tednom zaznamovala diamantno poroko, in sina ter aktualnega kralja Felipeja VI. ni bilo na spregled.

Slednji se sicer že vse od škandalov, v katere se je zaradi domnevne utaje davkov in drugih domnevno spornih finančnih poslov zapletel njegov oče, trudi od njega distancirati, da bi družini in monarhiji povrnil vsaj delček ugleda.

V Španiji pa 84-letni Juan Carlos menda ne namerava ostati dolgo, nazaj v Abu Dabi naj bi se vrnil še ta teden, prav tako med tokratnim obiskom ne biva v kraljevi palači, ampak pri dobrem prijatelju in nekdanjem jadralcu Pedru Camposu. Kljub temu se je nekdanji kralj, vsaj po fotografijah sodeč, zelo zabaval, v spremstvu hčerke se je udeležil regate, včeraj pa so ga fotografi odlično razpoloženega ujeli ob prihodu v palačo Zarzuela v Madridu, kjer se je prvič, odkar je priletel v Španijo, srečal še z drugimi družinskimi člani.

Da se ga veseli, je novinarjem povedal že med regato, ko so ga vprašali, kaj pričakuje od obiska. »Videti družino in se veliko objemati,« je takrat dejal nekdanji kralj, ki sina, snahe, žene in vnukinj ni videl že od avgusta 2020, ko jo je z ljubico popihal na Bližnji vzhod.